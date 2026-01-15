İlginizi Çekebilir

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Yalınız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Otizmli ve işitme engelli yüzücü İlayda, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İSTE Rektörü Prof. Dr. Duruel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor
Antalya düzenlenecek toplantılarla bu yıl küresel diplomasinin merkezi olacak
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hyundai CES 2026'da insan merkezli "Yapay Zeka Robotik Stratejisi"ni tanıttı
DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor

Osmaniyeli atletlerden İstanbul’da çifte derece

Osmaniyeli atletlerden İstanbul’da çifte derece

Osmaniyeli atletlerden İstanbul’da çifte derece

Osmaniyeli atletler, Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmalarından derecelerle kentte döndü.  Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm İl Temsilciliği tarafından 14-15 Ocak tarihleri arasından düzenlenen Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmaları sona erdi. U16 Triatlon müsabakalarında mücadele eden Osmaniyeli sporculardan Muhammet Erdal Tokgöz, şampiyon olurken Alper Çolak ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Yarışmalarda sergiledikleri performansla dikkat çeken sporcular, elde ettikleri derecelerle Osmaniye’yi başarıyla temsil etti. Osmaniye Gençlik ve Spor il Müdürü Yusuf Çebi kazanılan başarının disiplinli çalışma ve altyapıdan gelen sistemli antrenman sürecinin sonucu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. 



Osmaniye 15.01.2026 10:54:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniyeli atletlerden İstanbul’ çifte derece

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Eliyle Dolandırıcılık mı Yapılıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Yalınız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Otizmli ve işitme engelli yüzücü İlayda, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

İSTE Rektörü Prof. Dr. Duruel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

7

Antalya düzenlenecek toplantılarla bu yıl küresel diplomasinin merkezi olacak

8

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Hyundai CES 2026'da insan merkezli "Yapay Zeka Robotik Stratejisi"ni tanıttı

10

DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor