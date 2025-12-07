İlginizi Çekebilir

Osmaniyeli yargıçların görev yapacakları yeni yerleri belli oldu

 

Meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabul edilen 28. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcı Adayları ile 18. Dönem İdari Yargı Hâkimi Adayı hemşehrilerimiz, 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura töreniyle ilk görev yerlerine atandı.

                       Ataması yapılan hemşehrilerimiz şöyle:

               •Ahmet Tıraş – Cizre 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği

               •Akın Bilen – Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

               •Ayşe Nur Tahta – Giresun Şebinkarahisar Kadastro Mahkemesi Hâkimliği

               •Atakan Ziyan – Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Üyeliği

               •Asım Bedirhan Çoban – Adana 2. Vergi Mahkemesi Üyeliği

               •Berkan Gerek – Balıkesir Edremit Cumhuriyet Savcılığı

               •Doğukan Gökçek – Adana İmamoğlu Cumhuriyet Savcılığı

               •Emel Revasır Çomu – Çanakkale Çan Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği

               •Fatma Püsküllüoğlu – Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği

               •Kadir Demir – Hakkâri 1. İdare Mahkemesi Üyeliği

               •Mustafa Tekin – Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

               •Yurdanur Şahin Bostancıoğlu – İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

               •Zehra Fadıma Islah – Karaman Sarıveliler Asliye Ceza Mahkemesi ve Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliği

Memleketimizin genç değerleri olan kıymetli hâkim ve savcılarımızı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.



Osmaniye 7.12.2025 22:08:00 0
