Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.
Vali Yılmaz'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından halk oyunları ekibi ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu.
Tören, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin "tüfekli hareketler" gösterisiyle sona erdi.