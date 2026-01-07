Osmaniye’nin yeni Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Osmaniye Valiliği’ne Mehmet Fatih Serdengeşti atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Osmaniye Valiliği görevine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeşti atandı. Mevcut Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise Eskişehir Valisi oldu.

VALİ MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ KİMDİR?

1973 yılında Ordu Korgan’da doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ve orta eğitimini Ordu’da, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başlayan Serdengeçti, Ordu/Ünye Kaymakam Refikliği, Kütahya/Şaphane Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere MLS Collage Üniversitesi’nde dil eğitimini tamamlayan Serdengeçti, Yüksek Lisans eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 2000 yılında Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın, Sivas/Yıldızeli, Samsun/19Mayıs, Kütahya/Emet, Amasya/Merzifon‘da Kaymakam olarak görev yaptı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanan Serdengeçti, 2017 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2018-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (V),2020-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Serdengeçti; iyi derecede İngilizce bilmektedir.

9 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Tepebaşı Kaymakamlığı görevinden Osmaniye Valiliğine atanan Vali Yılmaz ise görev süresi boyunca Osmaniye’de en uzun süre görev yapan vali olarak kent tarihine geçti.