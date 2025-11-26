İlginizi Çekebilir

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Osmaniyespor’da uzun süredir konuşulan yönetim değişikliği resmiyet kazandı. Mahmut Kobaner’in görevden ayrılmasının ardından kulübün yeni başkanı Mesut Demir oldu.

Daha önce Osmaniyespor’a forma reklamı vererek önemli bir ekonomik katkı sağlayan Mesut Demir, yalnızca reklam desteğiyle değil; kulübün birçok ihtiyacında da iş insanı olarak elini taşın altına koymasıyla tanınıyordu. Şehirde uzun süredir kendisine yöneltilen “takıma sahip çık” çağrılarını değerlendiren Demir, gelen yoğun baskıya daha fazla kayıtsız kalmayarak başkanlık görevini kabul etti.

Göreve hızlı başlayan Osmaniyespor’un yeni başkanı, kulübü güzel günlerin beklediğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Osmaniyespor’un başarısı için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim. Bu şehir, bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor.”

Mesut Demir, teknik direktör tercihini de net bir şekilde ortaya koydu. Takımın başına Necip Emre Yılmaz’ı getirdiğini belirterek, “Hocamızın sonuna kadar arkasındayım” dedi.

Önceki teknik direktör Cevdet Uzunköprü’ye de emekleri için teşekkür eden Demir, kulüpte yeni bir sayfa açıldığını ve tüm camianın birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Osmaniyespor’da yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak edilirken, taraftarın beklentisi ortak: Şehir takımının yeniden güçlü günlerine dönmesi.



Osmaniye 26.11.2025 16:11:00
