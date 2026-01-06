Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (ANFAŞ Hotel Equipment) ile 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (ANFAŞ Food Product) fuarları, sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturdu.

ANFAŞ ve TT Global Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen iki fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, AA muhabirine, Türkiye'nin en köklü iki fuarını bu yıl tek çatı altında topladıklarını söyledi.

Antalya'nın turizmde bir marka şehir olduğunu belirten Arslan, böyle fuarların da Antalya'ya yakıştığını ifade etti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların aradığı tüm ihtiyaçlarını fuarlarda bulabileceğini dile getiren Arslan, "250'den fazla katılımcı firma mevcut, 40 ülkeden 850 yabancı ziyaretçi ağırlıyoruz. 4 gün boyunca 30 binden fazla profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Firmalar burada kendi ürünlerini sergiliyorlar. 3-4 ay sonra sezon açılıyor. Otel, kafe veya restoran işletmecileri ihtiyaçlarını burada rahatlıkla bulabilecekler." dedi.

Arslan, endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine kadar tüm tedarik zincirini tek bir ortak platformda buluşturduklarını kaydetti.

Bu organizasyonların sektörlere önemli katkı sunduğunu dile getiren Arslan, fuarlarla ulusal ve uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, otel ve restoran zincirleri ile tedarikçiler arasında güçlü ticari köprüler kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Batı Bölgeler Satış Müdürü Eray Songür de her yıl fuara katıldıklarını ve verimli bulduklarını söyledi.

Fuarda kendi ürünlerini tanıttıklarını anlatan Songür, fuarları sektör açısından olumlu ve kıymetli bulduklarını ifade etti.

Fuarlar, 9 Ocak'a kadar açık kalacak.



