Otizmli ve işitme engelli yüzücü İlayda, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Otizmli ve işitme engelli yüzücü İlayda Sayın, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adana'da bulunan Turkuaz Otizm Özel Çocuklar Spor Kulübü sporcusu Sayın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" başlıklı karelerini seçen özel sporcu, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

İlayda Sayın, oylamaya ilk defa katıldığını belirterek, "Fotoğraf çekenlere teşekkür ediyoruz. Gazze'deki soykırımı bizlere gösterdikleri ve zor şartlarda çalıştıkları için Anadolu Ajansına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bütün basın şehitlerimizi anıyoruz." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



