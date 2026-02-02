Oto yıkamada şaşırtan görüntü; otomobil yerine kendini yıkattı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında sıra dışı anlar yaşandı. Soğuk havaya aldırış etmeyen bir vatandaşın oto yıkama alanına girerek kendini yıkattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaş, benzin istasyonu içerisinde bulunan oto yıkama alanına girerek, arkadaşı tarafından tazyikli suyla kendini yıkattı. Alışılmışın dışında yaşanan bu anlar çevrede bulunanların dikkatini çekti. Yaşanan ilginç olay, bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Oto yıkama bölümünde kendini yıkatan vatandaşın rahat tavırları dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar olayı şaşkın bakışlarla izledi. Görüntüler, bölgede günün en çok konuşulan ilginç olaylarından biri haline geldi.