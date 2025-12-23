Otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü hakim karşısında

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren K. ile kazada yaşamını yitiren Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Eren K, olay günü aracını hızlı kullanmadığını öne sürdü.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını iddia eden Eren K, "Araçla seyir halindeyken Muhammet Miraç Çam aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Hatta kaza sonrası 112'yi arayıp kazayı anlatarak kendimi ihbar ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Muhammet Miraç Çam'ın müşteki babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek cezalandırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme hakimi, kazaya karışan otomobilin hızı ve sanığın kusur durumunun tespit edilmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına, olay yerinde keşif yapılmasına, sanığın duruşmadaki beyanına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne müzekkere yazılarak varsa olayla ilgili ses kayıtlarının istenilmesine, bu aşamada Eren K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşma öncesi Adana ve farklı illerden gelen bisikletli grup adliye önünde toplandı. Grup adına açıklama yapan Kemal Yücel, hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesinde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 17 Kasım'da 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde Muhammet Miraç Çam'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü Eren K, daha sonra polis merkezine teslim olmuştu. Sürücü Eren K, 18 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılık tarafından Eren K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.