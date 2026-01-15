Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Özden Huzurevi Müdürlüğü’nde kalan yaşlılara yönelik Miraç Kandili özel programı düzenlendi. Program, Kurum İmam Hatibi Mehmet Aslan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı. Öğle yemeği sonrasında ise dualar edildi. Program kapsamında, soğuk kış günlerinde bolca tüketilmesi tavsiye edilen ve C vitamini deposu olan mandalina, bir hayırsever tarafından bağışlanarak huzurevi sakinleri ve konuklara yemek sonrası ikram edildi.
Miraç Kandili programına; Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Hacı Akkoyunlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü A. Sefa Akkoyunlu, şube müdürleri ve huzurevi sakinleri katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar yaptığı konuşmada, “Miraç Kandili münasebetiyle huzurevimizde kalan yaş almış büyüklerimizi ziyaret ettik. Kandiliniz mübarek olsun. İyi ki varsınız, Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
Müdür Nacar ayrıca sağlıklı bir kış geçirmek ve soğuk algınlığıyla mücadele için mandalina tüketimini önemsediklerini de belirterek, “Osmaniye’mizin üretimde ilk 10’da yer alan mandalinasını bugün büyüklerimize dağıttık. Turunçgiller, soğuk kış günlerinde sık tüketilmesi gereken meyvelerdendir” diye konuştu. 
Huzurevinde kalan yaşlılar da, Kandil Günü dolayısıyla kendilerini ziyaret eden İl Müdürü Tolga Nacar’a ve programa katılan tüm misafirlere teşekkür ettiler.



