Özel gereksinimli sporcular masa tenisi turnuvasında buluştu

Osmaniye'de 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyler için masa tenisi turnuvası düzenlendi. Merkez Spor Salonu’nda Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 90 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışını yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sporcularla masa tenisi oynadı. Sporun birleştirici ve iyileştirici yönüne dikkat çeken Vali Yılmaz, turnuvanın özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri sporculara çiçek takdim ederek başarılar diledi. Üç gün sürecek turnuva sonunda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle ödülleri verileceği kaydedildi.