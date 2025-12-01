Pelikan "Suzi" balıkçı barınağının müdavimi oldu

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Payas ilçesinde balıkçıların "Suzi" adını verip elleriyle beslediği pelikan, barınağın maskotu haline geldi.

İstiklal Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından konan pelikana, 50 yaşındaki balıkçı Tekin Uçar yardım eli uzattı.

Uçar, göç eden sürüden ayrıldığı tahmin edilen pelikana "Suzi" adını verip balık ikram etti.

Teknesinde vakit geçirdiği Uçar'ın yoldaşı olan pelikanı diğer balıkçılar da beslemeye başladı.

Akdeniz'e açılan balıkçıların dönüş yolunu gözleyen kuş, barınağın müdavimi haline geldi.

- "Ona gözümüz gibi bakıyoruz"

Tekin Uçar, AA muhabirine, "Suzi"yi balıkçı barınağının maskotu olarak gördüklerini söyledi.

Bazı dönemler istirahate çekilen pelikanın 2 ay önce dönmesiyle mutluluk yaşadığını dile getiren Uçar, "Pelikan arada gidiyor ama sonra geri geliyor. Birkaç ay sonra belki buradan gidecek. Biz de ona gözümüz gibi bakıyoruz. O Allah'ın yarattığı sessiz kullardan biri. Kendisini seviyoruz ve besliyoruz." dedi.

Uçar, pelikanı kucağına alıp sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı sabahlar beni bekliyor ve yanıma geliyor. Ağları seçerken benden balık alıp yiyor. Bazen de kucağıma alıyorum. Balık yedikten sonra biraz geziyor, sonra geri geliyor. O buranın maskotu. Herkes çağırıyor, seviyor ve balık veriyor. Evladımız gibi oldu, alıştık kendisine. O bize yaklaşıyor, biz de onu seviyoruz."

"Suzi" diye çağırdığında kuşun yanına geldiğini anlatan Uçar, pelikanla vakit geçirirken huzur bulduğunu vurguladı.

- "Günde ortalama 1,5 kilogram balık yiyor"

Balıkçılardan 43 yaşındaki Mehmet Selli de pelikan "Suzi"yi barınaktaki herkesin tanıdığını ifade ederek, "Her gün onu balıkla besliyoruz. Günde ortalama 1,5 kilogram balık yiyor. Karnını doyurduktan sonra bir yerlere gidiyor, akşam üzeri geri geliyor. Yaklaşık 2 aydır düzenli şekilde burada." diye konuştu.

Balıkçı barınağının çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlardan Ertuğrul Deniz ise şunları kaydetti:

"Davetsiz misafirimiz geldi ve buraya alıştı. Tekneci arkadaşlarda gayet güzel bakıyor, balığını yediriyor. Öğleden sonra da başka yere kümeleniyor. Sabah gün ışığında geri gelip rızkını yiyor. Burada neşeli bir görüntüsü var. Her sabah yürüyüşten sonra buraya uğrarım. Çay içerken onu izliyorum. Bana mutluluk ve huzur veriyor."