Penta Teknoloji 2024 ikinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL - Penta Teknoloji, 2024'ü kapsayan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda Penta Teknoloji, çifte önemlilik analiziyle hem çevresel ve sosyal konuların iş süreçlerine etkisini hem de bu konuların paydaş beklentileri üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Süreç sonunda şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı, "Değer Yaratan İş Modeli", "İnsan Odaklı Yaklaşım" ve "Doğaya Saygı" etrafında şekillendi.

Seçili çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergeleri için sınırlı güvence denetimi alan raporda, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine bağlı risklerle fırsatların şirket üzerindeki olası etkileri risk odaklı bir yaklaşımla analiz edildi.

Söz konusu kapsamda şirket, iklim odaklı risk ve fırsatlara ilişkin detayları içeren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk raporunu da yayımladı.

Şirket, 40'tan fazla yerli ve küresel teknoloji markasının ürünlerini Türkiye'deki iş ortaklarına ulaştırırken, "Değer Yaratan İş Modeli" kapsamında hayata geçirdiği dijitalleşme ve entegrasyon projeleriyle de operasyonel gücünü ileri taşıdı.

Katma değerli hizmetlerle iş ortaklarına daha hızlı, etkin ve şeffaf çözümler sunan şirket, aynı zamanda "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası" alarak kriz yönetimi ve iş sürekliliği alanındaki yetkinliğini uluslararası düzeyde belgelendirdi.

İnsan Odaklı Yaklaşım stratejisini kurum kültürünün merkezine yerleştiren şirket, çalışanlarının gelişimi ve refahını destekleyen uygulamalarla işveren markası oluşturdu. Geçen yıl yapılan ölçümlerde çalışan memnuniyeti yüzde 83, çalışan bağlılığı ise yüzde 77 olarak tespit edildi.

Çalışanların profesyonel gelişimlerini destekleyecek eğitim ve gelişim programlarını hayata geçiren şirket, aynı dönemde toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla 18 milyon liranın üzerinde bağış gerçekleştirerek sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını da ortaya koydu.

Çevresel sürdürülebilirlik stratejisini Doğaya Saygı ilkesi üzerine inşa eden şirket, merkez binasında ve lojistik operasyonlarında enerji verimliliğini artırmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirdi.

Aydınlatma sistemlerinden iklimlendirme ekipmanlarına, otomasyon yazılımlarından enerji tüketim ölçüm sistemlerine kadar birçok alanda tasarruf odaklı yatırımlar gerçekleştirildi. Şirket, merkez binasında ve lojistik tesislerinde devreye alınan "Enerji İzleme Sistemi" yatırımıyla enerji verilerinin daha kapsamlı analiz edilmesi için altyapı oluşturdu.

Enerji yönetiminin yanı sıra atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında da kayda değer ilerlemeler sağlandı. Geçen yıl toplam 111 ton atığın yüzde 79'u geri dönüştürüldü, böylelikle 117 bin 181 koli yeniden kullanılarak 1 milyon 190 bin lira tasarruf elde edildi.

Ayrıca streç film kullanımındaki optimizasyon sayesinde yıllık 1 tona yakın plastik tasarrufu gerçekleştirildi. Elektronik atıklar lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılırken, teknik servis hizmetleri sayesinde atık oluşumunun azaltılması da hedeflendi.

- "Sürdürülebilirliği, stratejik vizyonumuzun merkezinde konumlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sürdürülebilirliği, yalnızca çevresel etkilerin yönetildiği sınırlı bir alanda değil, iş yapış biçimleri, kurumsal kültürleri ve stratejik vizyonlarının merkezinde konumlandırdıklarını belirtti.

Sürdürülebilirliğin, değer yaratma, kalıcılık ve toplumsal faydanın kesişim noktasında yer alan bütünsel dönüşüm sürecini ifade ettiğini aktaran Erünsal, şunları kaydetti:

"Bu anlayışı kurum kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak sahipleniyor, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer üretimimizin temel taşı, rekabet gücümüzün kaynağı, tüm değer zincirimizin ve ekosistemimizin geleceği açısından stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkısı ve işbirliğiyle ilerleyen bu kolektif dönüşüm sürecindeki çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve sektörün katma değerli çözüm ortağı olma vizyonumuzu daha ileri taşımaya devam edeceğiz."