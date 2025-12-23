İlginizi Çekebilir

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında
Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı
Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı
Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor
Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek
Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi
Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

Peugeot 7. Mardin Bienali

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

İSTANBUL - Peugeot, Türkiye'nin uluslararası ölçekteki önemli çağdaş sanat buluşmalarından 7. Mardin Bienali'nin ana sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, sanattan eğitime kadar pek çok alanda kullanıcılarının hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda "GÖKzemin" kavramsal çerçevesiyle 15 Mayıs-21 Haziran'da gerçekleşecek 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenen şirket, bu destekle kültürel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı, farklı coğrafyalar, disiplinler ve anlatılar arasında kurulan diyaloğun aktif bir parçası olmayı hedefliyor.

Bienalin kavramsal çerçevesi GÖKzemin, gerçek ile hayal, maddi ile manevi, politik ile poetik arasındaki geçişleri Mardin'in çok katmanlı tarihsel ve kültürel dokusu üzerinden ele alıyor. Gök ile yer, geçmiş ile gelecek, bireysel ile kolektif arasında kurulan bu düşünsel hat, Peugeot'nun yenilikçi ve çok boyutlu marka yaklaşımıyla paralellik taşıyor.

Peugeot, hareketi yalnızca fiziksel bir eylem olarak değil, zihinsel, kültürel ve duygusal bir yolculuk olarak da tanımlıyor. 2010 yılından bu yana düzenlenen bienal, bu yıl ilk kez eski Mardin kent merkezinin dışına taşarak Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe'yi rotasına dahil edecek.

Bienalin düşünsel pusulasını, Aristophanes'in "Kuşlar" adlı eseri ile Feridüddin Attar'ın "Mantıku't-Tayr"ı oluştururken, kuşlar, gökyüzü ile yeryüzü arasında rehberlik eden metaforlar olarak öne çıkıyor.

- "Sanatı düşünceyi besleyen evrensel bir değer olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, sanatı düşünceyi besleyen ve toplumsal bağları güçlendiren evrensel bir değer olarak gördüklerini belirtti.

Bu anlayış doğrultusunda, uzun yıllardır farklı disiplinlerden sanatçılar ve projelerle sanata katkı sunduklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Mardin Bienali'nin ana sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Mardin'in zengin kültürel yapısı ve bienalin çağdaş sanat vizyonu, markamızın köklü ve yenilikçi duruşuyla doğal bir uyum içinde. Bu işbirliğiyle yalnızca bir etkinliği desteklemiyor, sanatın, yaratıcılığın ve çok sesliliğin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunuyoruz. Gök ile yer, geçmiş ile gelecek arasında bizi bir yolculuğa davet eden ve 'Gökzemin' başlığında gerçekleşecek bienalin kavramsal çerçevesini oluşturan değerli küratör Çelenk Bafra'ya, Döne Otyam ve bienal ekibine ve tüm sanatçılara teşekkür ederiz."



Ekonomi 23.12.2025 14:35:06 0
Anahtar Kelimeler: peugeot 7. mardin bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu

2

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

3

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında

4

Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı

5

Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı

6

Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor

7

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

8

Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi

9

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

10

GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı