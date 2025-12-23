Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

İSTANBUL - Peugeot, Türkiye'nin uluslararası ölçekteki önemli çağdaş sanat buluşmalarından 7. Mardin Bienali'nin ana sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, sanattan eğitime kadar pek çok alanda kullanıcılarının hayatına dokunmaya devam ediyor.



Bu kapsamda "GÖKzemin" kavramsal çerçevesiyle 15 Mayıs-21 Haziran'da gerçekleşecek 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenen şirket, bu destekle kültürel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı, farklı coğrafyalar, disiplinler ve anlatılar arasında kurulan diyaloğun aktif bir parçası olmayı hedefliyor.

Bienalin kavramsal çerçevesi GÖKzemin, gerçek ile hayal, maddi ile manevi, politik ile poetik arasındaki geçişleri Mardin'in çok katmanlı tarihsel ve kültürel dokusu üzerinden ele alıyor. Gök ile yer, geçmiş ile gelecek, bireysel ile kolektif arasında kurulan bu düşünsel hat, Peugeot'nun yenilikçi ve çok boyutlu marka yaklaşımıyla paralellik taşıyor.

Peugeot, hareketi yalnızca fiziksel bir eylem olarak değil, zihinsel, kültürel ve duygusal bir yolculuk olarak da tanımlıyor. 2010 yılından bu yana düzenlenen bienal, bu yıl ilk kez eski Mardin kent merkezinin dışına taşarak Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe'yi rotasına dahil edecek.

Bienalin düşünsel pusulasını, Aristophanes'in "Kuşlar" adlı eseri ile Feridüddin Attar'ın "Mantıku't-Tayr"ı oluştururken, kuşlar, gökyüzü ile yeryüzü arasında rehberlik eden metaforlar olarak öne çıkıyor.

- "Sanatı düşünceyi besleyen evrensel bir değer olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, sanatı düşünceyi besleyen ve toplumsal bağları güçlendiren evrensel bir değer olarak gördüklerini belirtti.

Bu anlayış doğrultusunda, uzun yıllardır farklı disiplinlerden sanatçılar ve projelerle sanata katkı sunduklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:



"Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Mardin Bienali'nin ana sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Mardin'in zengin kültürel yapısı ve bienalin çağdaş sanat vizyonu, markamızın köklü ve yenilikçi duruşuyla doğal bir uyum içinde. Bu işbirliğiyle yalnızca bir etkinliği desteklemiyor, sanatın, yaratıcılığın ve çok sesliliğin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunuyoruz. Gök ile yer, geçmiş ile gelecek arasında bizi bir yolculuğa davet eden ve 'Gökzemin' başlığında gerçekleşecek bienalin kavramsal çerçevesini oluşturan değerli küratör Çelenk Bafra'ya, Döne Otyam ve bienal ekibine ve tüm sanatçılara teşekkür ederiz."

