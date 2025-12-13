Pilates Gelişim Semineri, Antalya'da başladı

ANTALYA - Antalya'da Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) antrenörlerinin de yer aldığı Pilates Gelişim Semineri, 1570 katılımcıyla başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından düzenlenen seminer kapsamında, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda ve Aksu ilçesindeki bir otelde açılış törenleri yapıldı.

TCF Başkanı ve FIG Asbaşkanı Suat Çelen, törende yaptığı konuşmada, geçen sene 40 pilates antrenörünün devlet memuru olarak atandığını belirterek, "Bu büyük bir gelişme. Kaçak olan tesisler var, bunların önüne geçmek için çok ciddi hamlelerimiz var. Geçen sene verdiğimiz sözlerin büyük bölümünü yerine getirdik. Önümüzdeki yıl inşallah özellikle stüdyo ve tüm salonlara, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve TCF'nin logolarını koymalarını zorunlu hale getireceğiz." diye konuştu.

Çelen, farklı illerde ruhsatsız olan salonları tespit ederek, sosyal medya hesaplarının bloke edilmesi konusunda girişimde bulunacaklarını ve bu salonların, sosyal medya üzerinden tanıtımlarını yapamayacağını söyledi.





- "Artık çok ciddi yaptırımlar var"

Bakanlıktan ve federasyondan izinsiz yapılan faaliyetlerin ilgili kanun kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olduğunu vurgulayan Çelen, şöyle devam etti:

"Artık çok ciddi yaptırımlar var. Birisi belgesini satış sitesine 'kiralık' diye koymuş, şimdi tüm belgelerine tedbir konuldu, disiplin kuruluna sevk edildi. Bundan sonra artık kiralamaların önüne geçilmesi noktasında Bakanlığımızla görüşüp, federasyonumuza ait özel bir işletme talimatı çıkarılması için talebimiz olacak. Bundan sonra salon kiralamalarının da önüne geçeceğiz, bir belge bir salonda kullanılabilecek."

Çelen, geçen sene Malta'da pilatesi anlattıklarına değinerek, federasyonun verdiği belgeyi "uluslararası belge" haline getirmek için FIG yöneticileriyle görüştüklerini sözlerine ekledi.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ise pilates camiasının büyüdüğünü ve eğitmen sayılarının arttığını ifade ederek, çalışmaları için Suat Çelen'e teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Öte yandan, bazı firmalar, katılım sağlayan antrenörlere çekilişle spor aletleri hediye etti.

Programlara, Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, FIG asbaşkanları ve bazı ülkelerin federasyon başkanları da katıldı.