İlginizi Çekebilir

Tami ve T-Soft'tan e-ticaret işletmelerine çoklu banka sanal POS çözümü
Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu
Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi
Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı
Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım
Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi
Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu
Hatay’da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği

Pluxee Hediye yeni yıl döneminde kurumsal hediye süreçlerine çözüm sunuyor

Pluxee Hediye yeni yıl döneminde kurumsal hediye süreçlerine çözüm sunuyor

Pluxee Hediye yeni yıl döneminde kurumsal hediye süreçlerine çözüm sunuyor

İSTANBUL - Pluxee, sunduğu kurumsal hediye çözümü "Pluxee Hediye" ile şirketlerin yeni yıl döneminde çalışanlarına yönelik hediye süreçlerini kolaylaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hediye seçimi, tedarikçi görüşmeleri ve dağıtım gibi zaman alan süreçlerini sadeleştiren "Pluxee Hediye" şirketlerin yeni yıl döneminde hediye süreçlerine çözüm sunuyor.

Marka ağı ve farklı kategorilerde geniş seçim alanı sunan platform, çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre uygun hediyeyi belirlemesine olanak tanıyor.

Hem çevrim içi hem de fiziksel mağazalarda kullanılabilen Pluxee Hediye, geniş harcama ağıyla kurumların çalışanlarına esnek ve kişiselleştirilebilir hediye seçeneği sunmalarına imkan sağlıyor.

Şirket, "Pluxee Hediye" çözümüyle süreci kurumların ihtiyaçlarına göre dijital veya fiziki kart seçenekleriyle yönetirken, hediye uygulamalarını daha pratik ve yönetilebilir hale getiriyor.

Pluxee Hediye ile işverenler, çalışanlara tanımlanan bakiyelerin Türkiye genelinde gıda, giyim, teknoloji, seyahat, ev ve çevrim içi alışveriş gibi farklı kategorilerde kullanılmasını sağlarken, yüzde 45'e varan vergi avantajıyla yeni yıl bütçesini daha verimli yönetmek isteyen kurumlar için maliyet açısından avantajlı seçenek oluşturuyor.

Çalışanlar, Pluxee Hediye ile kendilerine tanımlanan bakiyeyi tek seferde ya da ihtiyaçlarına göre parça parça kullanabilirken, geniş marka ağı sayesinde farklı sektörlerdeki birçok markadan tercih yapma imkanı bulunuyor.​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışan deneyiminin şirketlerin başarı yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Hekimoğlu, Ipsos ile 10 ülkede 8 bin 700 çalışanla yaptıkları araştırmanın, çalışanların emeklerinin karşılığında daha net, somut ve kişiselleştirilmiş haklar beklediğini belirtti.

Türkiye'de çalışanların yüzde 36'sının ihtiyaçlarına uygun yan hakları daha cazip bulduğunu vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Araştırmalar, çalışanların özellikle yeni yıl gibi dönemlerde hatırlanmak istediklerini ve kurumların büyük bölümünün bu dönemde kurumsal hediye verdiğini gösteriyor. Birçok işveren, çalışanlarını özel hissettirecek ancak operasyonel açıdan yük yaratmayacak bir hediye çözümü arayışına giriyor. Biz de Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Çalışanlara esnek kullanım imkanı sunarken, şirketlere de hediye süreçlerini hızlı ve zahmetsiz yönetebilecekleri pratik bir platform sağlıyoruz."



Ekonomi 16.12.2025 13:37:40 0
Anahtar Kelimeler: pluxee hediye yeni yıl döneminde kurumsal hediye süreçlerine çözüm sunuyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Tami ve T-Soft'tan e-ticaret işletmelerine çoklu banka sanal POS çözümü

2

Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu

3

Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi

4

Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

5

Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı

6

Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım

7

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

8

Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu

9

Hatay’da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

10

Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği