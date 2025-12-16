Pluxee Hediye yeni yıl döneminde kurumsal hediye süreçlerine çözüm sunuyor

İSTANBUL - Pluxee, sunduğu kurumsal hediye çözümü "Pluxee Hediye" ile şirketlerin yeni yıl döneminde çalışanlarına yönelik hediye süreçlerini kolaylaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hediye seçimi, tedarikçi görüşmeleri ve dağıtım gibi zaman alan süreçlerini sadeleştiren "Pluxee Hediye" şirketlerin yeni yıl döneminde hediye süreçlerine çözüm sunuyor.

Marka ağı ve farklı kategorilerde geniş seçim alanı sunan platform, çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre uygun hediyeyi belirlemesine olanak tanıyor.

Hem çevrim içi hem de fiziksel mağazalarda kullanılabilen Pluxee Hediye, geniş harcama ağıyla kurumların çalışanlarına esnek ve kişiselleştirilebilir hediye seçeneği sunmalarına imkan sağlıyor.

Şirket, "Pluxee Hediye" çözümüyle süreci kurumların ihtiyaçlarına göre dijital veya fiziki kart seçenekleriyle yönetirken, hediye uygulamalarını daha pratik ve yönetilebilir hale getiriyor.

Pluxee Hediye ile işverenler, çalışanlara tanımlanan bakiyelerin Türkiye genelinde gıda, giyim, teknoloji, seyahat, ev ve çevrim içi alışveriş gibi farklı kategorilerde kullanılmasını sağlarken, yüzde 45'e varan vergi avantajıyla yeni yıl bütçesini daha verimli yönetmek isteyen kurumlar için maliyet açısından avantajlı seçenek oluşturuyor.



Çalışanlar, Pluxee Hediye ile kendilerine tanımlanan bakiyeyi tek seferde ya da ihtiyaçlarına göre parça parça kullanabilirken, geniş marka ağı sayesinde farklı sektörlerdeki birçok markadan tercih yapma imkanı bulunuyor.​​​​​​​



Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışan deneyiminin şirketlerin başarı yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Hekimoğlu, Ipsos ile 10 ülkede 8 bin 700 çalışanla yaptıkları araştırmanın, çalışanların emeklerinin karşılığında daha net, somut ve kişiselleştirilmiş haklar beklediğini belirtti.

Türkiye'de çalışanların yüzde 36'sının ihtiyaçlarına uygun yan hakları daha cazip bulduğunu vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Araştırmalar, çalışanların özellikle yeni yıl gibi dönemlerde hatırlanmak istediklerini ve kurumların büyük bölümünün bu dönemde kurumsal hediye verdiğini gösteriyor. Birçok işveren, çalışanlarını özel hissettirecek ancak operasyonel açıdan yük yaratmayacak bir hediye çözümü arayışına giriyor. Biz de Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Çalışanlara esnek kullanım imkanı sunarken, şirketlere de hediye süreçlerini hızlı ve zahmetsiz yönetebilecekleri pratik bir platform sağlıyoruz."