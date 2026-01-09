Pluxee Türkiye'den çalışanların tüketim alışkanlıklarına yönelik araştırma

İSTANBUL - Pluxee Türkiye, 2025 yılı boyunca gerçekleşen kullanıcı işlemlerini analiz ederek çalışanların tüketim alışkanlıklarına ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 binden fazla kurum ve 170 bini aşkın üye iş yeri ağı üzerinden 1,5 milyon çalışana hizmet veren Pluxee Türkiye'nin analizinde, Türkiye genelinde kişi başı günlük ortalama yemek harcaması 2024 yılına göre yüzde 40'a varan artış gösterdi.



Büyük şehirlerde yemek harcamaları ilçe bazında farklılık gösterdi. İstanbul'da ortalama en yüksek yemek harcaması 466 lira ile Kadıköy'de gerçekleşirken, en düşük ortalama harcama 306 lira ile Esenler'de görüldü. İşlem adedinin en yoğun olduğu ilçe ise Şişli oldu.



Ankara'da en yüksek ortalama yemek harcaması 502 lira ile Kahramankazan'da, en düşük ortalama harcama 332 lira ile Mamak'ta gerçekleşti. Çankaya, harcamanın en yoğun olduğu ilçe olarak öne çıktı.



İzmir'de de Seferihisar ortalama 745 lira ile harcama tutarının en yüksek olduğu ilçe olarak kayıtlara geçerken, Gaziemir 207 lirayla en uygun harcama yapılan ilçe oldu. İzmir'de harcama yoğunluğu Konak'ta toplandı.



Veriler, işverenler tarafından yüklenen aylık yemek bakiyelerinin çoğunlukla ayın ortasında tükendiğini ve yemek kartlarının yaklaşık iki haftalık ihtiyacı karşıladığını da gösterdi.



- En çok döner ve kebap tercih ediliyor

Çalışanların öğle yemeğinde en çok tercih ettiği lezzet, 2025'te de döner ve kebap oldu. Buna karşın en yüksek ortalama harcama tutarı, Uzak Doğu mutfağında gerçekleşti.



Bölgesel tercihlere bakıldığında Güneydoğu Anadolu'da "fast food", Doğu Anadolu'da ev yemekleri öne çıkarken, diğer 5 bölge tercihini döner ve kebaptan yana kullandı.



Sektörel bazda tekstil, toptan ve perakende ticaret ile eğlence, kültür-sanat sektörlerinde çalışanlar fast food tüketirken, basım-yayın, medya, sigortacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde kafe harcamaları ağırlık kazandı. Finans ve ekonomi sektöründe çalışanlar ise daha çok ev yemekleri tercih etti.

Fiziksel harcamalarda fast food kategorisi güçlü konumunu korurken, online kanallarda sağlıklı yaşam ve doğal ürünler kategorisindeki harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 130 artış gösterdi. Pluxee'nin sağlıklı yaşam odaklı markalara yönelik işbirlikleri, kullanıcıların bu kategorilere erişimini kolaylaştırdı.



- Dijital ödeme oranı yüzde 96'ya ulaştı

Dijital ödeme altyapısının yaygınlaşmasıyla online harcamalar hız kazandı. Dijital ödeme oranı yüzde 96'ya ulaşırken, online ödeme seçeneği sunan üye iş yeri sayısı yüzde 32'ye yükseldi.



İstanbul, İzmir ve Ankara bakiyenin en hızlı tükendiği iller arasında yer alırken, dijital ödeme seçenekleri, özellikle Anadolu illerinde daha yüksek oranlarda tercih edildi. Yüzde 96 ile Van, yüzde 93 ile Diyarbakır ve yüzde 92 ile Hatay, dijital ödeme kullanım oranlarının en yüksek olduğu iller olarak sıralandı.

Şirketlerin çalışanlarına özel günlerde veya ödüllendirme için verdiği kurumsal hediyeler de çalışanların gündelik harcamalarında alım gücünü destekleyen bir unsur haline geldi. Hediye bakiyesi kullanımlarında kişi başı alışveriş tutarının en yüksek olduğu şehirler İstanbul, İzmir ve Kocaeli olurken, harcamaların yüzde 91'i market, giyim ve yakıt gibi temel ihtiyaçlara ayrıldı. Harcamanın 2024 yılına göre en fazla artış gösterdiği kategori ise yüzde 101 ile giyim oldu.



Kullanıcılara gıda, araç kiralama ve eğitim gibi farklı kategorilerde, indirim ve ayrıcalıklar sunan kampanya platformu Pluxee Plus'a yönelik ilgi de artış gösterdi. Kampanya tercihleri ağırlıklı olarak yemek, kahve ve araç kiralama kategorilerinde yoğunlaşırken, kampanyalardan yararlanma oranının bir önceki yıla kıyasla yüzde 101 artması, kullanıcıların daha planlı harcama davranışlarını benimsediğini gösterdi.

- "Amacımız bütüncül bir deneyim ekosistemi sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Serdar Güngör, hem büyük şehirlerde hem de Anadolu'da farklı eğilimleri ve ihtiyaçları eş zamanlı izleyebildiklerini belirtti.

Güngör, "2025 verileri, çalışanların yemek kartlarını artık daha planlı ve dijital yönettiğini net biçimde ortaya koyuyor. Pluxee olarak bu içgörüleri yalnızca analiz etmekle kalmıyor, müşteri deneyimini sadeleştiren, avantajlara erişimi kolaylaştıran ve gündelik hayatı gerçekten rahatlatan çözümlere dönüştürüyoruz. Amacımız, çalışanların bilinçli tercihler yapmasını destekleyen, ihtiyaç anında değer üreten bütüncül bir deneyim ekosistemi sunmak." değerlendirmesini yaptı.