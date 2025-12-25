Polisiye komedi “Maskeli Balo” beğeniyle izlendi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de polisiye komedi türünde kaleme alınan tek perdelik aile komedisi “Maskeli Balo” adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Günlük hayattan kesitler sunan oyun, mizahi anlatımıyla izleyiciyi içine çekerek keyifli bir tiyatro deneyimi yaşattı. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü kapsamında Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sevgiyle Büyüyen Fidanlar” adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi çerçevesinde; “Maskeli Balo” isimli tiyatro oyununun gösterimi gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca kokteyl ve mini sergi de düzenlendi. Projenin kapanış programı kapsamında sahnelenen oyun, Osmaniye Belediyesi Fikir ve Sanat Tiyatrosu Kulübü tarafından hazırlandı. Polisiye komedi türündeki eser, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisinde sahnelendi.
İzleyicilerden büyük ilgi gören oyunun danışmanlığını OKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim görevlisi Celil Atasever üstlenirken, eserin yazarlığını ve yönetmenliğini Öznur Gökşen Dinç ile Erkan Dinç yaptı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken tiyatro ekibi, oyun sonunda uzun süre alkışlandı.
Programın sonunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, oyunun danışmanı öğretim görevlisi Celil Atasever ile yönetmen Öznur Gökşen Dinç’e çiçek takdim etti. Müdür Sarıbuva, oyunun verdiği mesajlara dikkat çekerek, “Son zamanlarda izlediğim en iyi oyunlardan biri” ifadelerini kullandı. Yönetmen Öznur Gökşen Dinç ise konuşmasında; oyunun hayata geçirilmesine verdikleri destek dolayısıyla Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’e, sosyal projelere her zaman kapılarını açan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’a, projede kendilerine yer veren İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva’ya, sürecin her aşamasında destek olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne ve salonu doldurarak kendilerini yalnız bırakmayan tiyatro severlere teşekkür etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. 



Osmaniye 25.12.2025
