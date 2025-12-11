Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında 56 üreticiye sulama amaçlı güneş paneli ve ilaçlama tankı, 4 üreticiye de küçükbaş yetiştiriciliği desteği olmak üzere 14 milyon liralık hibe sağlanmasına ilişkin Kamışlı Mahallesi'nde dağıtım töreni düzenlendi.

Törene, Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkan Vekili Fehmi Konuk, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal ile üreticiler katıldı.



