Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi

İSTANBUL - Prometeon Tyre Group, 2025 Dakar Rallisi'nde kamyon kategorisinin şampiyonu pilot Martin Macik ile iş ortaklığını 2026-2028 dönemine kadar yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğinin uzatılması, Çek pilotun Prometeon'un Kocaeli fabrikasında geliştirilip üretilen "S02 Rally" lastikleriyle 2025 Dakar Rallisi'nde elde ettiği zaferin devamı niteliğini taşıyor. Prometeon, işbirliği kapsamında, Macik'in MM Technology takımıyla 2026 Dakar Rallisi'ne katılımını sağlayacak.

Bu gelişmeyle motor sporlarına bağlılığını ve teknolojilerini zorlu koşullarda test etme hedefini ortaya koyan şirketin, aralarında Macik'in takımının kullandığı yeni model MM Technology EVO4 "Joseph"in de yer aldığı 2026 Dakar Rallisi'nde yarışacak 6'dan fazla kamyonu, "Prometeon Serie 02 Rally" lastikleriyle donatılacak.

- "Kamyon yarışlarına odağımız arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon Tyre Group Pazarlama ve İletişim Başkanı Gaetano Trezza, Martin Macik ile işbirliğini yenilemekten ve Prometeon'un MM Technology takımıyla 2026 Dakar Rallisi'ne katılımını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Trezza, geçen yıl elde edilen başarılı sonuçların, kamyon yarışlarına odaklarını daha da güçlendirmeleri için kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı.

Çek pilot ile yola devam etmeleri sayesinde önemli kazanımlar elde edeceklerine değinen Trezza, "Bu anlaşmalar, uluslararası varlığımızı sağlamlaştırmak, son derece rekabetçi bir ortamda inovasyona devam etmek ve arazi yarışlarından elde ettiğimiz bilgi birikimini müşterilerimize sunduğumuz ürünlere taşımak adına stratejik bir fırsat niteliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MM Technology Takımı pilotu Macik de Prometeon ile gerçekleştirdiği işbirliğinin, en başından bu yana başarılı sonuçlar doğuracağını tahmin ettiğini belirtti.

Macik, "Sınırları zorlamak ve olağanüstü sonuçlar elde etmek konusunda Prometeon ile aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Bu yaklaşım, hem ralli yarışlarında hem de yeni lastik geliştirme çalışmalarında etkisini ortaya koyuyor. Ortaklığımızı 2028'e kadar uzatmaktan mutluyum, birlikte başarabileceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

- Seri teknolojisiyle öne çıkıyor

Zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmek üzere tasarlanan Prometeon Serie 02 Rally serisi, teknik özellikleriyle Dakar Rallisi'nin yaklaşan edisyonunda da önemli rol oynamaya hazırlanıyor.

Ekstrem senaryolarda kazanılan deneyim, markanın lastiklerini dayanıklılık, güvenilirlik ve güvenlik açısından daha da geliştirmesine olanak tanıyor.

Serie 02 ailesinin parçası lastik, ralli yarışları için özel olarak uyarlanmış olmasına rağmen serinin diğer üyeleriyle aynı teknolojik donanımda üretiliyor. Ralli yarışlarının değişken ve öngörülemez zeminlerine uyum sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan sırt deseni, çakıl, çamur ve asfalt yüzeylerde yüksek çekiş sağlıyor.

Yanak yapısı yanal darbelere, keskin kayalara ve ralli ortamına özgü aşındırıcı yüzeylere karşı güçlendirilen ürün, geniş bir sıcaklık ve zemin aralığında maksimum tutuş sağlamak üzere özel bir hamur karışımıyla formüle ediliyor. Bu durum, ralli yarışlarının gereksinimleri için kritik olan tutarlı kavrama ve yüksek dayanıklılık sunuyor.

Lastiğin güçlendirilmiş karkas yapısı, yüksek hızlarda stabilite sağlarken, zıplamalar sırasında ve engebeli yüzeylerde deformasyona direnç gösteriyor.

Serinin topuk bölümü de ralli yarışlarına özgü aşırı yanal kuvvetlere ve yoğun hızlanma şartlarına dayanacak şekilde özel bir yapıda üretiliyor.