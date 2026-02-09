QCAR Mobilite 44. şubesini Adana'nın Seyhan ilçesinde hizmete açtı

İSTANBUL - QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki büyüme stratejisi kapsamında 44. şubesini Adana'nın Seyhan ilçesinde hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıkalmaya göre, açılış törenine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, QCAR Mobilite ve Quick Finans yönetim kadroları ile bölge acenteleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Proes Sigorta'dan Quick Sigorta acentesi Melih Bulut'un girişimi QCAR Mobilite'nin 44. şubesi oldu.

QCAR Mobilite, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirme hedefiyle Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

Açıklamada açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite'nin, finansal ekosistemlerinin en önemli halkalarından biri olduğunu belirtti.

Mobilite hizmetlerinin yanı sıra Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'ya bütünleşik çözümler sunduğunu aktaran Yaşar, "Kasko poliçelerimizde yer alan sınırsız ikame araç hizmeti de QCAR tarafından karşılanıyor. Adana Seyhan şubemizin açılmasıyla bölgede sunduğumuz ikame araç kalitesini daha da yukarı taşıyoruz. Şehrimiz, acentemiz ve grubumuz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni şubenin girişimcisi Proes Sigorta'dan Melih Bulut da Maher Holding bünyesinde çalışmanın avantajlarını uzun süredir deneyimlediklerini vurguladı.

Bulut, "QCAR Mobilite şubesiyle birlikte bu gücü sahaya daha net yansıtan, müşterilerimize daha geniş bir hizmet alanı sunan bir yapıyı Adana'ya kazandırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık da QCAR Mobilite'yi yalnızca araç kiralama hizmeti sunan bir yapı olarak konumlandırmadıklarını kaydetti.

Sigorta ve finans çözümleriyle entegre çalışan, acenteyi güçlendiren ve müşteri deneyimini uçtan uca kolaylaştıran bir mobilite altyapısı kurduklarını vurgulayan Özışık, "Adana Seyhan şubemizle birlikte hem bölgedeki hizmet erişimini artırıyor hem de ikame araç operasyonlarımızda kalite standardımızı daha ileri taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

