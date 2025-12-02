İlginizi Çekebilir

Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı
Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi
Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak
KWORKS 2025 Demo Day'de hızlandırma programı girişimleri tanıtıldı
Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği
Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı
Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı

İSTANBUL - Maher Holding'in mobilite alanındaki araç kiralama markası QCAR Mobilite, Elazığ ve Batman'da şube açılışı gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, QCAR Mobilite, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirme hedefiyle Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

Şirket, Elazığ ve Batman'da hizmete açtığı iki yeni şubeyle Türkiye genelindeki şube sayısını 42'ye çıkardı. Elazığ'daki şubenin sahibi Asilay Sigorta'nın kurucusu Hacı Bahçeci, Batman'daki şubenin ise Çetintaş Sigorta'nın kurucusu Ali Çetintaş oldu.

Şubelerin açılış törenlerine, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, QCAR Mobilite ve Quick Finans yönetim kadrosu ve bölge acenteleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, QCAR Mobilite'nin kısa sürede Türkiye genelinde güçlü bir ağ oluşturduğunu belirtti.

Her yeni şubenin, Türkiye'nin dört bir yanında mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirme yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu aktaran Yaşar, "Elazığ ve Batman'daki bu yeni adresler aracılığıyla, Doğu Anadolu'da da güçlü bir varlık gösteriyoruz. Bu başarıda, acentelerimizin enerjisi ve inancı büyük rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık da doğru lokasyon ve güçlü iş ortaklıklarının önemli olduğunu, her şubeyi bulunduğu bölgenin dinamiklerine uygun şekilde planladıklarını aktardı.

Özışık, "Elazığ'da ve Batman'da birlikte çalıştığımız değerli acentelerimiz, markamızın hizmet kalitesini en etkin şekilde yansıtacak. QCAR Mobilite'nin büyüme yolculuğu, doğru ortaklarla ve şehirlerle ilerliyor. Bu açılışlar da bunun en güzel örneği." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi 2.12.2025 20:48:53 0
Anahtar Kelimeler: qcar mobilite elazığ ve batman'da şube açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çelik, Osmaniye’nin Tanıtımına Büyük Destek Verdi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

2

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı

3

Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi

4

Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak

5

KWORKS 2025 Demo Day'de hızlandırma programı girişimleri tanıtıldı

6

Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

7

Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği

8

Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

9

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı

10

Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak