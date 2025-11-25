Quick Finans'tan QFLATS projesine yönelik konut kredisi imkanı

İSTANBUL - Quick Finans, Maher Grup şirketleri MHR GYO ve QC İnşaat tarafından İstanbul Kurtköy'de hayata geçirilen "QFLATS" projesinin finans çözümleri için resmi iş ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans, iş ortaklığı kapsamında, QFLATS konut alıcılarına özel kredi imkanları sağlayarak projede önemli bir finansal rol üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, bir sigorta grubu tarafından kurulan yeni nesil finansman şirketi olarak mal, hizmet ve konut finansmanı iznine sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de 29 Eylül'de konut kredisi vermeye başladıklarını aktaran Karadağ, "Konut sektörü, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal politikaları açısından stratejik bir öneme sahip. Biz de bu alanda sağladığımız çözümlerle vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmayı, finansman tabanını genişletmeyi ve ürün çeşitliliğini artırarak makro hedeflere katkı sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karadağ, sigorta gruplarının öncülük ettiği "Bina Tamamlama Sigortalı Kentsel Dönüşüm" projelerinin yanı sıra seçkin konut projelerine finansman çözümleri üretmeye devam ettiklerini aktardı.

QFLATS ile vizyonları adına önemli bir adım attıklarını ve grup sinerjilerini güçlendirdiklerini vurgulayan Karadağ, "Bu işbirliğinin, hem sektör hem de konut alıcıları için değer yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "QFLATS, Kurtköy'ün yaşam kalitesini yükseltecek"

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz da QFLATS'in modern bir konut projesinin ötesine geçerek Kurtköy'ün yaşam kalitesini yükseltecek bir değer üretme hedefiyle tasarlandığını aktardı.

Lokasyonu, mimari yaklaşımı, sosyal alanları, teknik altyapısı ve güvenli konut modeliyle yeni nesil şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak örnek bir proje oluşturduklarına değinen Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Bu vizyonun en önemli tamamlayıcısı ise güçlü bir finansman desteği. Quick Finans'ın bu projeye dahil olması, hem yatırımcılar hem de geleceğin QFLATS sakinleri için büyük bir güven unsuru taşıyor. Sunulan finansman çözümleri, projeye erişimi kolaylaştırırken, aynı zamanda Maher Holding bünyesindeki şirketlerin yarattığı ekosistemin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. QFLATS'in, İstanbul'un gelişen bölgelerinden biri olan Kurtköy'de uzun yıllar boyunca referans gösterilen projeler arasında yer alacağına inanıyoruz. Bu işbirliğinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum."