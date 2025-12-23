Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı

İSTANBUL - Rönesans Holding, Esmiyor ve Impact Hub İstanbul işbirliğiyle düzenlediği "10. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasının sonuçları belli oldu.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin ödüllendirildiği yarışmada, 3 kategoride 9 proje ödül almaya hak kazandı.

SGT Yarışması'nda finale kalan 14 ekip, jüri karşısına çıkarak projelerini sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda "Yapı Tasarımı", "Ürün Tasarımı" ve "Hizmet Tasarımı" kategorilerinde dereceye giren ekipler belirlendi. Her kategoride birinci olan projeler 50 bin lira, ikinciler 40 bin lira, üçüncüler ise 30 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Yapı Tasarımı kategorisinde, kriz anlarında dönüştürülebilir ve dayanışmayı güçlendiren modüler bir yapı sistemi öneren "Ekolojik Çekirdek Projesi" birinci olurken, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla toplumsal güven ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Ekinoks Projesi" ikinci, doğal döngülerle sosyal etkileşimi bir araya getiren bütüncül yaşam alanı önerisi "DeepFlow Projesi" ise üçüncü oldu.

Ürün Tasarımı kategorisinde, tarımsal atıkları geri dönüştürerek çevre dostu bir gübre geliştirmeyi amaçlayan "BiyoPolTech" birinci oldu. Jüri değerlendirmesinde alg teknolojisiyle oksijen üreten akıllı kent direği "Yeşil Direk" ikinci, tek kullanımlık plastiklere alternatif olarak biyobozunur ambalaj sunan "Bak-pack Projesi" ise üçüncü seçildi.

Hizmet Tasarımı kategorisinde ise atıkları ham maddeye dönüştüren blokzincir tabanlı pazar yeri "Re-source" birinci, iklim verilerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlık izleyen "Sağlık Odaklı İklim Haritaları (SOİH)" ikinci, binalar için şeffaf ve dijital bir çevresel performans sistemi sunan "Yeşilport Projesi" ise üçüncülük ödülünü kazandı.



Sisteme giriş yapan 157 adaydan 41'i hizmet tasarımı, 13'ü ürün ve yapı tasarımı olmak üzere 67 başvuru alındı.

- Her projeye mentör ve uzman desteği sağlandı

Ön değerlendirme sonucunda seçilen 14 proje, iki aylık kapsamlı bir kapasite geliştirme programına dahil edildi. Rönesans Holding'in, Esmiyor ve Impact Hub İstanbul işbirliğiyle yürüttüğü program kapsamında ekipler, sürdürülebilirlik, değer önerisi geliştirme, varsayım doğrulama, proje planlama, hikaye anlatıcılığı ve etkili sunum teknikleri başlıklarında eğitimler aldı. Her projeye mentör ve uzman desteği sağlandı.

Yarışmanın jüri kadrosunda, akademi, özel sektör ve sivil toplumdan alanında uzman isimler yer aldı. Yapı Tasarımı Kategorisi'nde Rönesans Holding Sürdürülebilirlik ve Çevre Direktörü Evrim Atalas, Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Öğretim Üyesi Betül Bilge Özdamar, Rönesans Holding Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baytan, PIN Architects Kurucu Ortağı Salih Küçüktuna jüri üyesi olarak yer aldı.

Ürün Tasarımı Kategorisi'nde TOBB ETÜ, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aydın Öztoprak, Toyi Kurucu Ortağı ve Tasarımcısı Elif Atmaca, Airqoon Kurucu Ortağı Barış Can Üstündağ ve Doç. Dr. Engin KAPKIN jüri üyeliği yaptı.

Hizmet Tasarımı Kategorisinde ise Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Belgin Kaygan, Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, KODA Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Pakt Ajans Kurucusu Serdar Paktin jüri üyesi olarak yer aldı.

"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" 10 yılda, 150'nin üzerinde üniversite semineriyle 400 binden fazla öğrenciye yüz yüze, dijital kanallarla ise yılda ortalama 3 milyon öğrenciye ulaştı.

