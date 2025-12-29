MERSİN - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Rus nükleer endüstrisinin 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen "Rosatom Satranç Kupası" turnuvasında, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mersin İl Temsilciliğinin işbirliğinde Akdeniz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 250'den fazla sporcu katıldı.

Organizasyona konuk olan büyükusta (GM) Meylis Annaberdiyev, aynı anda 10 sporcuyla gösteri maçı yaptı.





- Dereceye giren sporcular

Beş tur halinde gerçekleşen müsabakaların ardından 8 yaş ve altı kategorisinde Ali Göktuğ, 10 yaş ve altında Yiğit Can Arı, 12 yaş ve altında Miraç Karakurt birincilik elde etti.

FIDE ustası (FM) Ahmet Olçum'un altın madalya kazandığı açık kategoride, usta adayı (CM) Emre Kırılmaz ikinci, FIDE ustası Babageldi Annaberdiyev üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen madalya törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

Organizasyon kapsamında, Tulay'ın moderatörlüğünde usta adayları (CM) milli sporcular Ege Öz ve Latife Yade Günaştı'nın katılımıyla söyleşi yapıldı.







- "Yarışmada güzel oyunlar çıktığı için çok mutluyum"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, gazetecilere, Rosatom'un dünyanın dört bir yanındaki bölgelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan projeler uyguladığını söyledi.

Rosatom Satranç Kupası'na katılanları tebrik eden Butckikh, yarışmacıların hayallerini gerçekleştirerek gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmalarını diledi.

Milli sporculardan Latife Yade de turnuvayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu kadar iyi oyuncunun bir arada oynadığı yarışmada güzel oyunlar çıktığı için çok mutluyum. Çok eğlenerek satranç oynuyorum." dedi.

Ege Öz de organizasyona katıldığı için mutlu olduğu dile getirdi, Rosatom'a teşekkür etti.