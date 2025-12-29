İlginizi Çekebilir

Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor
Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim
OKÜ Rektörü Uzun’dan vefat eden öğrenci için taziye mesajı
Türk troleybüsleri Prag'da hizmet vermeye başlayacak
"Rosatom Satranç Kupası"nda ödüller sahiplerini buldu
Antalya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölü bulundu
Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu
Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi
Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke
Kozan ilçesinde vefat eden muhtarın mahallesinde seçim yapıldı

"Rosatom Satranç Kupası"nda ödüller sahiplerini buldu

"Rosatom Satranç Kupası"nda ödüller sahiplerini buldu

MERSİN - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Rus nükleer endüstrisinin 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen "Rosatom Satranç Kupası" turnuvasında, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mersin İl Temsilciliğinin işbirliğinde Akdeniz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 250'den fazla sporcu katıldı.

Organizasyona konuk olan büyükusta (GM) Meylis Annaberdiyev, aynı anda 10 sporcuyla gösteri maçı yaptı.


- Dereceye giren sporcular

Beş tur halinde gerçekleşen müsabakaların ardından 8 yaş ve altı kategorisinde Ali Göktuğ, 10 yaş ve altında Yiğit Can Arı, 12 yaş ve altında Miraç Karakurt birincilik elde etti.

FIDE ustası (FM) Ahmet Olçum'un altın madalya kazandığı açık kategoride, usta adayı (CM) Emre Kırılmaz ikinci, FIDE ustası Babageldi Annaberdiyev üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen madalya törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

Organizasyon kapsamında, Tulay'ın moderatörlüğünde usta adayları (CM) milli sporcular Ege Öz ve Latife Yade Günaştı'nın katılımıyla söyleşi yapıldı.


- "Yarışmada güzel oyunlar çıktığı için çok mutluyum"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, gazetecilere, Rosatom'un dünyanın dört bir yanındaki bölgelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan projeler uyguladığını söyledi.

Rosatom Satranç Kupası'na katılanları tebrik eden Butckikh, yarışmacıların hayallerini gerçekleştirerek gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmalarını diledi.

Milli sporculardan Latife Yade de turnuvayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu kadar iyi oyuncunun bir arada oynadığı yarışmada güzel oyunlar çıktığı için çok mutluyum. Çok eğlenerek satranç oynuyorum." dedi.

Ege Öz de organizasyona katıldığı için mutlu olduğu dile getirdi, Rosatom'a teşekkür etti.



Spor 29.12.2025 13:20:08 0
Anahtar Kelimeler: "rosatom satranç kupası"nda ödüller sahiplerini buldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Kanalizasyon Neden Patlar?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor

2

Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim

3

OKÜ Rektörü Uzun’dan vefat eden öğrenci için taziye mesajı

4

Türk troleybüsleri Prag'da hizmet vermeye başlayacak

5

"Rosatom Satranç Kupası"nda ödüller sahiplerini buldu

6

Antalya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölü bulundu

7

Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu

8

Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi

9

Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke

10

Kozan ilçesinde vefat eden muhtarın mahallesinde seçim yapıldı