Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

İSTANBUL - Rossmann Türkiye ve iş ortakları, Manisa'da 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 15'inci yılını kutlayan Rossmann Türkiye, "Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı" kısaca "B.İ.Z." mottosuyla doğaya kalıcı değer kazandırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) işbirliğiyle yürütülen iki etaplı proje kapsamında, Rossmann Türkiye ve iş ortakları, toplamda 150 bin fidan dikerek 2 milyon 400 bin metrekarelik alanın yeniden ormanlaştırılmasını hedefliyor.

Projenin ilk etabı, Manisa Saruhanlı Seyitoba Köyü'nde gerçekleştirildi. Rossmann çalışanları, iş ortakları, OGEM-VAK temsilcileri, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ve Saruhanlı Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 15 bin fidan dikilerek "Rossmann Türkiye ve İş Ortakları Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Projenin ikinci etabı 2026'da Mersin Silifke Gülnar bölgesinde gerçekleştirilecek. Pembecik ve Büyükeceli Orman İşletme Şefliği sahalarında, 2022'de çıkan yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması planlanan projenin tamamlanmasıyla, yaklaşık 336 futbol sahası büyüklüğünde yeni orman alanı Türkiye'ye kazandırılmış olacak.

Rossmann Türkiye, yalnızca ticari faaliyetleriyle değil, çevreye duyarlı yaklaşımıyla da uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini uyguluyor.

Doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması Rossmann'ın çevre vizyonunun temel başlıkları arasında yer alırken, şirket B.İ.Z. projesiyle ilerleyen yıllarda iş ortaklarıyla birlikte Türkiye'nin ormanlarına güç katmaya devam edecek.

Rossmann'ın sürdürülebilirlik odaklı girişiminde, Beyaz Kağıt, Colgate, Henkel, L'Oreal, Nivea, P&G, Reckitt, Unilever ve Urban Care gibi birçok küresel ve yerel markalar yer alıyor.

- "İş ortaklarımızla birlikte geleceğe nefes olacak bir miras bırakıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, 15 yıldır Türkiye'nin bir parçası olduklarını, 15'inci yılı kutlarken, ülkenin doğasına, insanına ve geleceğine kalıcı bir değer sunmak istediklerini vurguladı.

Ejder, projenin sürdürülebilirlik anlayışının yanı sıra toplumsal dayanışma vizyonunun da önemli bir yansıması olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İş ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin doğasını yeniden yeşertmeyi, gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu projeyi, bizi bugüne taşıyan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla, yani 'B.İ.Z.' olarak hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dikilen her fidanın geleceğe umut olacağına inanıyoruz."

- İş ortaklarından mesajlar

Projeye destek veren iş ortaklarından Beyaz Kâğıt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul, sürdürülebilirlik konusunun, Beyaz Kağıt'ın "Tertemiz Yarınlar İnşa Ediyoruz" vizyonunun temelini oluşturduğunu aktardı.

Doğrul, "Doğaya yapılan her katkının geleceğe bırakılan bir miras olduğuna inanıyoruz. Değerli iş ortağımız Rossmann ile hayata geçirdiğimiz fidan projesiyle sürdürülebilir bir geleceğe olan katkımızı bugün attığımız somut adımlarla mümkün kılıyor, çevresel sorumluluğumuzu ortak bir değerle güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız da sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

"Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı" projesine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizen Yıldız, bu anlamlı çalışmanın, Türkiye'nin doğal mirasının korunmasına ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.



