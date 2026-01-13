Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu

İSTANBUL - Rossmann Türkiye'nin 15. yılına özel düzenlediği çekiliş kampanyası kapsamında daire kazanan talihliye anahtarı teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rossmann Türkiye'nin 1-29 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Kat Kat Kazan" kampanyası sonuçlandı.



Rossmann Kart sahiplerinin mağaza ve çevrim içi kanallardan yaptıkları her 400 liralık alışveriş için bir çekiliş hakkı kazandığı kampanyaya, Türkiye genelinde 700 binin üzerinde katılım sağlandı.



Kampanya kapsamında Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda yapılan çekilişle, 1 kişi Sur Yapı Antalya'da 2 1 daire, 5 kişi 150 bin lira değerinde tatil çeki, 5 kişi iPhone 17, 15 kişi Dyson V15 Detect Absolute dikey süpürge ve 150 kişi 5 bin lira değerinde hediye çeki kazandı.

Büyük ödülün sahibi Nagihan Öztürk, İstanbul'daki Sur Yapı Metrogarden AVM'de yer alan Rossmann mağazasında düzenlenen törenle evinin anahtarını teslim aldı.



Şirket, müşteri odaklı yaklaşımı ve sadakat programlarıyla gelecek dönemde de tüketicilere avantajlar sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

