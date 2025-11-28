Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisi olduğunu söyledi

MERSİN - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Türkiye'ye 3,5 milyondan fazla insan yurt dışından tedavi almaya geldi, bakın 3 milyonun üzerinde. Neden? Bugün çok iyi düşündüğümüz Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanlar ameliyat olmak, doktora muayene olmak için 1 sene bekliyor. Onun için biz sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz." dedi.



Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" cümlesini hatırlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu cümle çok önemli bir cümledir. Bu cümle esasında artık bu dünya düzeninin değişmesi gerektiğini söylüyor çünkü etrafınıza, çevrenize bakın, insanları birbirine kırdıran, 60 bin kişiyi çoluk çocuk demeden öldürebilen, kardeşi kardeşe vurdurarak kendisine çıkar, zenginlik elde edip dünyayı yönetmeye çalışan bir kötülük düzeninin artık değişmesi gerektiğini söyleyen bir cümledir. Bu cümlenin arkasında bir medeniyet, bir dava vardır."

Memişoğlu, bu davanın da iyilik, barış ve insanlık davası olduğunu dile getirdi.

Bu davanın sadece Türkiye'de yaşayanların değil, çevresindeki birçok mazlumun, iyinin, barış sevenin davası olduğunu anlatan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi maalesef kötülüğün hakim olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Peki, kötülük işini yapıyor. Esas soru; iyilik olarak biz ne yapıyoruz? İyilik olarak birbirimize sarılmamız, birlikte hareket etmemiz, üretmemiz, çalışmamız gerekiyor. Bakın, bu ülke bundan 20 sene evveline kadar topunu, tüfeğini, mermisini bile zorla yapabilen bir ülkeyken, bugün uçaklarını, SİHA'sını, gemisini yapabilen bir ülke haline geldiği için biz artık 'Dünya beşten büyüktür' diyebiliyoruz. Onun için daha çok çalışacağız, üreteceğiz, birbirimize sarılacağız, birlikte hareket edeceğiz. İyi olanlar, bu ülkeyi sevenler, bu ülkeyi, milleti bir yere taşımaya çalışanlar örnek olacaklar, gece gündüz çalışacaklar ve birbirine sarılacaklar. Bazen arkadaşlarımızdan kırgın olanlar, kırgınlık yaşamış olanlar olabilir veya gerçekten bu ülkeyi, davayı sevip uzakta duran arkadaşlarımıza sarılmamız, onları bu davaya yeniden çekmemiz gerekir."

Memişoğlu, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini anlattı, birlikte olunduğu sürece kendilerini tutabilecek hiçbir gücün olmadığını vurguladı.

- "Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz"

Sağlık Bakanlığı olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarının altını çizen Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın çok net söylüyorum; dünyanın sağlık hizmetlerini sunan en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz. Çok ileri ülke diye düşündüğünüz ülkelerdeki insanlar tedavi olamıyorlar. Bugün Türkiye'ye 3,5 milyondan fazla insan yurt dışından tedavi almaya geldi, bakın 3 milyonun üzerinde. Neden? Bugün çok iyi düşündüğümüz Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanlar ameliyat olmak, doktora muayene olmak için 1 sene bekliyor. Onun için biz sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz. Bugün bazı eksiklerimiz olabilir ama 23 senede yaptığımız büyük bir değişimdir. Bugün her bir Türk vatandaşı senede 12 kez sağlık hizmetine ulaşabiliyor. 2002'de bu sadece 2 kezdi arkadaşlar. İlaçlara ulaşabiliyorlar, hastalar her imkana kavuşmuş durumda."

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz eksikliklerimizi de hep söylüyoruz, karşı taraf da hiçbir şey yapmadan affedersin 2 tane bizim zamanında ücretsiz verdiğimiz yemeği veriyor, bir sürü reklamını yapabiliyor. Ya biz şunu sormuyoruz; Mersin'e 16 hastane yapmış olan bir AK Parti iktidarında, 2002'den önce bırakın Mersin'i, Ankara'yı, İstanbul'da 30 sene kaç hastane yaptık diye sormuş muyuz? Yani bakın, 2002 öncesi, bıraktım Türkiye'nin diğer şehirlerini, İstanbul'a 2002 öncesinde 100 yataklı devlet hastanesi en son ne zaman yapılmış? Bu soruyu bile sorsanız yüzleri kızarması lazım. 1973'te SSK Göztepe Hastanesini yapmışlar, 30 sene bir hastane yapılmamış İstanbul'da. İstanbul'da son 5 senede biz 28 hastane yaptık, en küçüğü 400 yataklı."

Mersin'e 20 ambulans müjdesi daha veren Memişoğlu, 8'inin geldiğini, 12'sinin de geleceğini kaydetti. Memişoğlu, Erdemli'ye de 1,5 sene içerisinde 600 yataklı hastane, Silifke ilçesindeki hastaneye de 200 yatak ilavesi yapacaklarını bildirdi.

Sağlıklı beslenmeye dikkati çeken Memişoğlu, tütün alışkanlıklarından da vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Memişoğlu, Türkiye'deki 1,5 milyon sağlık çalışanının çok başarılı ve iyi niyetli olduğunu anlatarak, "Lütfen sağlık çalışanlarına sahip çıkmanızı istiyorum çünkü gerçekten özveriyle çalışan birçok sağlık çalışanımız var. Bu konuda toplumun sağlık çalışanlarına sahip çıkmasını bekliyorum. Eğer istisna bir durum varsa lütfen bizim şikayet hatlarımıza, müdürlüklerimize bildirin." dedi.

Programda, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati ve Ali Kıratlı ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir konuşma yaptı.