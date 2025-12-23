İlginizi Çekebilir

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında
Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı
Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı
Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor
Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek
Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi
Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Sahte TOKİ siteleriyle 23 milyon TL vurgun: 19 şüpheli yakalandı

Sahte TOKİ siteleriyle 23 milyon TL vurgun: 19 şüpheli yakalandı

Sahte TOKİ siteleriyle 23 milyon TL vurgun: 19 şüpheli yakalandı

Osmaniye polisi, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları hedef alan ve “TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası” adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandıkları belirtildi. 
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ’nin resmî internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi.
Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi. 
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Osmaniye polisi operasyon için harekete geçti. Bu çerçevede, 23 Aralık 2025 tarihinde Osmaniye merkezli Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen “İLK EVİM” kod adlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. 



Osmaniye 23.12.2025 13:14:00 0
Anahtar Kelimeler: Sahte siteleriyle milyon vurgun: şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu

2

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

3

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında

4

Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı

5

Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı

6

Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor

7

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

8

Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi

9

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

10

GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı