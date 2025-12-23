Sahte TOKİ siteleriyle 23 milyon TL vurgun: 19 şüpheli yakalandı

Osmaniye polisi, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları hedef alan ve “TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası” adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandıkları belirtildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ’nin resmî internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi.

Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Osmaniye polisi operasyon için harekete geçti. Bu çerçevede, 23 Aralık 2025 tarihinde Osmaniye merkezli Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen “İLK EVİM” kod adlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.