Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda insan haklarının önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çeşitli görsellerin yer aldığı "Dünya İnsan Hakları Günü" temalı panoyu gezdi.

Programa, Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



