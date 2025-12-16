Sakaryaspor-Hatayspor maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'a 3-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, maça sezonun ilk galibiyetini almak üzere hazırlandıklarını fakat yine üzüntülü bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

Alaş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Sakaryaspor'un tecrübeli ve bireysel yeteneklere sahip bir takım olduğunu ifade eden Alaş, maça özellikle ön alan baskısında birebir eşleşmeli baskı pozisyonu almayı, topun arkasına geçtiklerinde adamdan çok alanı korumaya yönelik savunma anlayışla hazırlandıklarını belirtti.

Alaş, bir anlık dalgınlık ve kademe hatalarında verilen zafiyetin 1-0 geriye düşmelerine sebep olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Skor dezavantajını yaşadıktan sonra bizim adımıza oyuna tutunmak kolay olmuyor. İkinci yarıda bazı hamlelerle oyunu canlandırmaya çalışsak da kulübeden oyuna dahil ettiğimiz genç oyuncularımızdan oyunu çevirmeye yönelik bir çıkış beklemek çok iyimser bir tablo olur. Onlar gelişim odaklı baktığımız, süreci pozitif yönde kendi adlarına çevirmeye çalıştığımız bir grup. Yine de mücadelelerinden memnunum. Tabii ki mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Sezonun ilk galibiyetini almak üzere bir anlayışla hazırlandık. Yine üzüntülü bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız. Hatalarımızı tekrar masaya yatıracağız. Kendi adımıza düzeltmemiz gereken bölümleri düzeltip gençlerimizi bu konuda eğitmeye devam edeceğiz. Kalan maçlarda da Sakaryaspor'a başarılar diliyorum."





- Sakaryaspor Cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kendilerine bir görev tebliğ ettiğini, Alemdar'ın tesisleri ziyaret etmesinin ardından futbolcuların da moralinin yükseldiğini söyledi.

Ellerinden geldiğince kısa zamanda takımı toparlamaya çalıştıklarını kaydeden Köseoğlu, "Önümüzde Çorumspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bu armayı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Galibiyetin moral açısından önemli olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Şu an iyi gidiyoruz moral olarak. Kolay maç gibi görünüyor ama kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir takım vardı karşımızda. Temkinli başladık, ikinci yarı oyunu çözdük." ifadelerini kullandı.

