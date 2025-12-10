İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi
Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi
Koçfinans 30 yaşında
Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

ANTALYA - Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün maçlarında Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübünü 10-2, YFO Haydarpaşa, Kozluspor'u 8-2, Metpack Alanya Yıldızları, Ege Yıldızları Spor Kulübünü 6-4 ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Polisgücü'nü 8-5 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonucunda ilk dört sırayı alan Metpack Alanya Yıldızları, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Polisgücü ve YFO Haydarpaşa play-off oynamaya hak kazandı.

Ligin son iki sırasında bulunan Kozluspor ve Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü, alt lige düştü.



Spor 10.12.2025 18:29:09 0
Anahtar Kelimeler: salon hokeyi kadınlar süper lig maçları alanya'da yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

2

Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

3

Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

4

Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

5

Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

6

Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi

7

Koçfinans 30 yaşında

8

Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi

9

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

10

Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu