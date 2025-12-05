İlginizi Çekebilir

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat
Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı
Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor
Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti
Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor

Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

Samandağ

Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

HATAY - Samandağ'da, yaya yolu ve okul önlerine hız kesici kasisler yerleştirildi.

Samandağ Belediyesince, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, öğrenci ve yaya güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma yapıldı.

Ekipler, çalışma kapsamında TOKİ 2. etap şantiyesi güzergahındaki Mağaracık İlkokulu ve Mağaracık Ortaokulu ile TOKİ 4. etap şantiyesine giden yol üzerindeki Adem Nural İlkokulu'nun bulunduğu bölgelere kasis yerleştirdi.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirdi.



Yurt Dünya 5.12.2025 16:21:21 0
Anahtar Kelimeler: samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat

2

Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

3

Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

4

Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı

5

Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza

6

Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor

7

Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti

8

Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı

9

Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

10

Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor