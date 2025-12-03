Samsung ve GAİN'den teknolojik iş ortaklığı

İSTANBUL - Samsung Electronics'in 2026'da satışa sunulacak yeni nesil televizyonlarında GAİN uygulaması ön yüklü olarak gelecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung ve GAİN, "Teknolojik İş Ortaklığı" başlattığını duyurdu.



Ortaklık kapsamında, 2026'da satışa sunulacak yeni nesil Samsung televizyonlarda GAİN uygulaması ön yüklü olarak gelirken, kumandalarda tek tuşla erişim sağlayan GAİN butonu yer alacak. İzleyiciler, doğrudan GAİN dünyasına geçebilecek.

Samsung kullanıcıları, GAİN içerik kategorilerine ve belirli içeriklere erken erişim avantajına da sahip olacak.

Tiyatro oyunları ve diğer sahne sanatları gibi görsel içerikler, Samsung'un yeni nesil teknolojisi sayesinde evde tiyatro deneyimi yaşanabilecek.



Öte yandan, 2020'den itibaren üretilen Samsung televizyonlara GAİN uygulaması otomatik olarak yüklenecek.

Ortaklık, izleyicilere erişimi kolay dijital izleme deneyimi sunarken, Türkiye'de içerik ve teknolojiyi buluşturan yenilikçi standart oluşturuyor.

- "GAİN kullanıcılarına Samsung ekosisteminde de özel avantajlar sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Ses ve Görüntü Sistemleri İş Birimi Pazarlama Direktörü İbrahim Akdağ, teknolojinin hızlı gelişimiyle yeni nesil televizyonların, oyundan sanata, eğlenceden spora dünyayla etkileşim kurmanın yeni yolunu sunmaya başladığını belirtti.



Akdağ, "Bu dönüşümün merkezinde yer alan Samsung Electronics, Vision AI ile desteklenen, yapay zeka odaklı yeni televizyonlarıyla bu yeni dönemin öncülerinden biri." ifadesini kullandı.

Akdağ, Samsung televizyonları ön plana çıkaran bir diğer özelliğin de Tizen işletim sistemi sayesinde zengin içerikleri zahmetsiz şekilde sunmaları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu güç birliği, Samsung'un günlük yaşamı zenginleştiren içerik tabanlı deneyimleri sürekli genişletme konusundaki kararlılığını yansıtıyor ve kumanda entegrasyonunun ötesinde bir güç birliğini temsil ediyor. Birlikte yıl boyu heyecanlı projeler üreteceğiz ve bu işbirliğini kullanıcılarımıza olabilecek en keyifli şekilde yansıtacağız. Ayrıca GAİN kullanıcılarına Samsung ekosisteminde de özel avantajlar sunacağız."

GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul da kuruldukları günden bu yana izleyicisine değer verdiklerini ve yenilikçi içerikler üretmeyi kendilerine vazife bildiklerini vurguladı.

İyi içeriğin, güçlü teknolojiyle buluştuğunda gerçek anlamını bulduğunu anlatan Ertuğrul, güçlü dönüşüm sürecinde olduklarına işaret etti.

Ertuğrul, teknolojik anlamda altyapılarına ve içeriklerine büyük yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden dünya teknoloji devi Samsung ile kıymetli bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu ortaklıkla Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil Samsung televizyon kumandalarında özel GAİN butonu sayesinde izleyiciler tek dokunuşla GAİN'e ulaşabilecek. Bize göre bu, Türkiye’de dijital yayıncılığın geldiği seviyenin güzel bir göstergesi."

İşbirliğinin, içerik ve teknolojiyi bir araya getirerek zaman kaybettirmeyen izleme deneyimi sunduğunu aktaran Ertuğrul, "İşbirliği aynı zamanda global standartlara gelme planlarımızın bir adımıdır. Umuyoruz ki anlaşmamız 2026'dan sonra da kapsamı genişleyerek devam edecek." değerlendirmesini yaptı.