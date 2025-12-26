İSTANBUL - Samsung Electronics, belirli çamaşır makinelerindeki "AI Enerji Modu"nun sunduğu karbon azaltma etkisinin, Bağlı Cihazların Kullanım Aşamasında Karbonsuzlaştırılması (DUCD) spesifikasyonuna göre Carbon Trust Assurance tarafından doğrulandığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, DUCD Sekreterliği tarafından hazırlanan kılavuza uygun gerçekleştirilen doğrulama, bağlı cihazların kullanımıyla ilgili karbon emisyonlarını değerlendirme, izleme ve azaltma konusunda standart oluşturuyor. Gelişen süreçle, Samsung'un bir ürün veya özelliği, ilk kez DUCD spesifikasyonu kullanılarak doğrulandı.

Carbon Trust'ın bağımsız güvence kolu Carbon Trust Assurance Ltd, ilgili kılavuzu kullanarak Samsung'un dünya genelinde kullanılan çamaşır makinesi serisi üzerinde pilot değerlendirme testi yaptı. Temmuz 2024 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan testte, AI Enerji Modu kullanıldığında ve kullanılmadığında salınan karbon miktarları karşılaştırıldı.



Samsung'un enerji verimliliği yüksek seçili çamaşır makineleri, SmartThings Platformu kullanılarak çalıştırıldı ve harcanan toplam enerji tüketimi bu süre zarfında 12,28 GWh olarak doğrulandı. Hesaplamalar sonucunda, AI Enerji Modu'nun etkinleştirilmesiyle 5,02 GWh enerji tasarrufu ve 2 bin 84 tCO2e sera gazı emisyonu tasarrufu sağlandığı tespit edildi.



- Samsung DUCD'ye 2022'de katıldı

Ev aletlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını değerlendirmek ve yönetmek için çalışmalarını sürdüren Samsung, Eylül 2022'de DUCD girişimine sekreter üye olarak katıldı.



Girişim, bağlı cihazların enerji kullanımını ve sağladığı tasarrufu ölçme şeklini standartlaştırmayı, Wi-Fi bağlantılı cihazların karbon tasarrufunu hesaplamak için küresel metodolojiler oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Şirket, enerji tasarrufu sunan çözümlerini ve yeni ürünlerini, katılacağı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) tanıtacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri İş Birimi AR-GE Ekibi Başkanı Jeong Seung Moon, çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.



Moon, "Çabalarımızın önemli bir göstergesi olan AI Enerji Modu'yla elde ettiğimiz doğrulama, bu özelliğin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ürünlerimizin, özelliklerimizin ve hizmetlerimizin gerçek anlamda sunduğu faydaları daha da iyileştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.