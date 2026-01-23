Sanal kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu, rahat uykuya kavuştu

İlginizi Çekebilir

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de sanal kumar bağımlığından eşinin önerisiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtulan fabrika işçisi, uykusuz geceleri geride bıraktı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışırken 2023 yılında sanal kumara başlayan 3 çocuk babası A.Ö. (37) zamanla bağımlılığa dönüşen merakı nedeniyle tüm birikimini kaybetti.

Bankalara ve yakınlarına borçlanan A.Ö, sosyal hayatının yanı sıra işinde de sorunlar yaşamaya başladı.

A.Ö'nün eve gitmekten çekindiği, cep telefonunu kapalı tuttuğu kötü günlerden kurtulmasını isteyen karısı, bağımlılıklarından uzaklaşmak isteyenlere yardım eli uzatan YEDAM'dan randevu aldı.

Eşinin önerisiyle 2024'ün kasım ayında gittiği merkezde uzmanlardan psikososyal destek gören A.Ö, kumar bağımlığını geride bırakmayı başardı.

- "Eş, dost, akrabadan borç almaya başladım"

A.Ö, AA muhabirine, kaybettiği parayı kurtarma düşüncesiyle kumara daha fazla yöneldiğini söyledi.

Maddi durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini dile getiren A.Ö, "Eş, dost, akrabadan borç almaya başladım ve oynamaya devam ettim. O da bitti. Zaman geçti kimseden alamaz oldum. Aldıklarımı veremiyordum." dedi.

A.Ö, maaşıyla geçinemez hale geldiğini ifade ederek, "Daha sonra tanıdıklardan beyaz eşya ya da küçükbaş hayvan alıp yarı fiyatına satmaya başladım çünkü bir batağın içerisine düştüm ve kendimi kurtarmaya çalıştım. Çırpındıkça daha da battım ama insan o an bunun farkına varmıyor." diye konuştu.

- "Ailemle, çocuklarımla beraberim"

Eve gitmeye, telefonlara bakmaya çekindiği dönemde eşinin kendisi için YEDAM'dan randevu aldığını belirten A.Ö, şöyle konuştu:

"Hocalarımızın verdikleri destek, yaptıkları yönlendirmeler, yapmamız ve yapmamamızı istedikleri sayesinde bugün buradayım. Maddi olarak da annem, babam ve eşimin büyük desteği oldu. Ailemle, çocuklarımla beraberim. Kimseye bir borcum yok. Çok rahatım, huzurluyum. Yattığım zaman uyuyabiliyorum. Uykusuz gecelerim yok artık."



23.01.2026
