Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı

Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı. “Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü”  İl Millî Eğitim Müdürü Aydın Albak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar tarafından imzalandı. Protokol kapsamında; katılımcıların sanatsal faaliyetlere yönlendirilerek sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, ruhsal ve duygusal iyilik hallerinin desteklenmesi ve sanatın iyileştirici gücünden daha etkin biçimde yararlanmaları hedeflendiği kaydedildi. Hayata geçirilecek programlarla birlikte, katılımcıların özgüvenlerinin artırılması, yeni sosyal alanlara dahil olmaları ve sanatın günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesi amaçlandığı vurgulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protokolün özellikle dezavantajlı grupların toplumsal yaşama daha güçlü şekilde katılmasına katkı sağlayacağı belirtilerek, iş birliğinin önemine dikkat çekildi. 



Osmaniye 17.12.2025 16:43:00 0
