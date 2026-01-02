İlginizi Çekebilir

Akdeniz Kaymakamı Şener, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Adana'da operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi
Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'daki kampta başladı
Antalya'da yerleşik yabancılar kostümleriyle denize girdi
Mersin'de şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aksu'da bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da asayiş operasyonunda 241 kişi tutuklandı

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

ADANA - Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının birinci yılı dolayısıyla Adana'da anma programı düzenlendi.

Yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Sarıçam ilçesinde bulunan Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki isminin verildiği müzede anma programı gerçekleştirildi.

Ferdi Tayfur için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, AA muhabirine, Ferdi Tayfur'un Adana'dan çıktığı sanat yolculuğunda zirveye ulaştığını söyledi.

Ferdi Tayfur Müzesi'nin yapımını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Uludağ, "Aradan geçen bir yılda Ferdi Tayfur'un ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu ve Türkiye'de ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu buraya gelen sevenlerinden bir kez daha görme imkanı bulduk." dedi.

Uludağ, Ferdi Tayfur'a Allah’tan rahmet, sevenlerine yeniden başsağlığı diledi.

Anma programına Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan ile vatandaşlar katıldı.



Yurt Dünya 2.01.2026 14:10:23 0
Anahtar Kelimeler: sanatçı ferdi tayfur vefatının birinci yılında adana'da anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Oda Seçimleri Yaklaşırken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Akdeniz Kaymakamı Şener, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

2

Adana'da operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

3

Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'daki kampta başladı

4

Antalya'da yerleşik yabancılar kostümleriyle denize girdi

5

Mersin'de şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

6

Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı

7

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

8

Aksu'da bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

9

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10

Antalya'da asayiş operasyonunda 241 kişi tutuklandı