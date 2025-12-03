İlginizi Çekebilir

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor
Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor
Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında
Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı
YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak
Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek
Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi
Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu
GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı

Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

Sarı-kırmızı

Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 61 yaşındaki Yakup Bolatoğlu, taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini ve amblemini evinin dış duvarına işletti.

Eşini 2 yıl önce kaybeden 4 çocuk ve 6 torun sahibi Bolatoğlu, Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'a olan sevgisini ikametine yansıtmak istedi.

Bolatoğlu, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katındaki evinin dış duvarını sarı-kırmızıya boyattı.

Futbol takımının 5 yıldızlı amblemine de duvara işleten Bolatoğlu, binanın mahallede "Galatasaray evi" olarak anılmasını sağladı.


- "Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor"

Yakup Bolatoğlu, AA muhabirine, çocuk ve torunlarının da Galatasaraylı olduğunu söyledi.

Galatasaray sevgisinin kendisi için yaşam biçimi olduğunu dile getiren Bolatoğlu, evde kullandığı bardaktan koltuk örtüsüne kadar birçok eşyada sarı-kırmızı renkleri tercih ettiğini anlattı.

Bolatoğlu, Galatasaray'a tutkusunu herkese göstermek istediği için duvarı boyattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Görenler çok şaşırıyor. Evim ilçede sabit adres oldu, 'Galatasaray evi' olarak biliniyor. Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı... Her takımın taraftarlarından fotoğraf çektiren oluyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor."

Bolatoğlu, Galataray'da görev yapmış hayranlık duyduğu futbolcuların Metin Oktay, Gheorghe Hagi, Victor Osimhen ve Fernando Muslera olduğunu sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 3.12.2025 12:56:19 0
Anahtar Kelimeler: sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor

2

Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor

3

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında

4

Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

5

YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

6

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

7

Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu

8

Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi

9

Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

10

GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı