SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, elektrikli araçların hareket halindeyken kablosuz şarj edilebilmesini sağlayacak proje tasarlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü SDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ali Ağçal üstlendi.

Projede, yola yerleştirilen verici bobinler ile aracın altına konumlandırılan alıcı bobinler aracılığıyla enerji aktarımı yapılması hedefleniyor. Araç yol üzerinde ilerlerken gerçekleşen kablosuz enerji transferiyle, elektrikli araçların şarj istasyonlarına bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ağçal, hareket halindeki araçlarda verici ve alıcı arasındaki hizalama bozukluklarının enerji kaybına yol açtığını belirterek, geliştirdikleri kapalı çevrim rezonans frekansı sabitleme kontrolü sayesinde sistemin verimliliğini koruduğunu ifade etti.

Sistemin karmaşık haberleşme altyapısına ihtiyaç duyulmadan çalıştığını bildiren Ağçal, laboratuvar ortamında 10 santimetre hava boşluğunda yüzde 90'ın üzerinde enerji verimliliği hedeflediklerini kaydetti.

Proje kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalara aktif katıldığı, geliştirilen teknolojinin ilerleyen süreçte akıllı yollar ve elektrikli ulaşım altyapılarına katkı sunmasının öngörüldüğü bildirildi.



