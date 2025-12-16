Seç Market'ten mahalle esnafına yeni iş modeli desteği

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Seç Market, işletmesi olan esnafın, güçlü tedarik zinciri, dijital altyapı, operasyonel danışmanlık, pazarlama ve finansal destek avantajlarından daha geniş kapsamda faydalanabileceği yeni iş modeli başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, büyüyen organizasyonunu daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla iş modelinde dönüşüm başlatan Seç Market, "Esnaf Sıcaklığında Modern Perakende" anlayışıyla sürdürdüğü faaliyetlerinde yeni bir döneme girdi.

Yeni iş modeli kapsamında Seç Market işletmesi olan esnaf, güçlü tedarik zinciri, dijital altyapı, operasyonel danışmanlık, pazarlama ve finansal destek gibi avantajlardan daha geniş kapsamda faydalanabilecek.

Mahalle esnafının kendi işinin sahibi olarak kalmaya devam edeceği modelde, "kurumsal dönüşüm" desteğiyle yeni tabela, kasa bölgesi ünitesi gibi ekipmanlarla mağazaların modern bir görünüme kavuşması sağlanacak. Bu sayede esnaf hem mahalle kültürünü yaşatıyor hem de modern perakendenin avantajlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırıyor.

Yıldız Holding Perakende Grubu'nun bir parçası olan Seç Market, bayilerine tedarik süreçlerinde önemli fayda ve kolaylıklar sağlıyor. Holdingin üretim ve lojistik gücü sayesinde Seç esnafı tüm markalara avantajlı fiyatlarla, tek noktadan ve kesintisiz olarak ulaşıyor. Sipariş verdikleri ürünler adreslerine teslim ediliyor.

Seç Market, esnafa sunduğu avantajların kapsamını genişlettiği yeni iş modeliyle operasyonel verimliliğini artırmayı ve mahalle esnafını modern perakendede daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

- "Esnafımız artık daha verimli bir sistemin parçası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner, bugüne kadar binlerce iş ortağıyla beraber esnaf kültürünü modern marketçilikle başarıyla buluşturduklarını belirtti.

Akiner, şimdi bu modeli daha da güçlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Esnafımız artık daha verimli bir sistemin parçası olacak. Yeni iş modelimiz, güçlü satın alma yapısı, özel markalı ürünlerin tedariki, pazarlama ve reklam desteği, dijital altyapı çözümleri, lojistik kolaylıklar, operasyonel ve finansal destek mekanizmalarıyla esnafa pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Böylelikle bayilerimizin hem karlılıklarını artırmalarını hem de müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmalarını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de esnafın yanında olarak modern perakendenin gelişmesine ve esnafın rekabet gücüne katkı vermeye devam edeceğiz."



