İlginizi Çekebilir

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı
Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık
Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı
Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi
Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak
Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor
Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu

Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur

Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Okur'un (49) Türk bayrağına sarılı naaşı, İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Esra, kızı Elçin, annesi Emine Okur ve yakınlarıyla, Vali Mustafa Masatlı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile diğer ilgililer katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, 3 Şubat'ta rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.




Yurt Dünya 5.02.2026 15:15:30 0
Anahtar Kelimeler: şehit kıdemli başçavuş talat okur'un cenazesi hatay'da defnedildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı

2

Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

3

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

4

Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı

5

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

6

Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

7

Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak

8

Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor

9

Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi

10

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu