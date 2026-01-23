Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi tarafından, şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir program düzenlendi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, Dernek Şube Başkanı İsmail Kaba ile yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, birlik, vefa ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Şehit aileleri ve gazilerin bir araya geldiği buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Programa; 12. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez de katıldı. Dernek Başkanı İsmail Kaba, katılımlarından dolayı komutanlara, şehit ailelerine ve gazilere teşekkür etti.

Program sonunda yapılan açıklamada, aziz şehitler rahmetle anılırken, ebediyete irtihal eden gazilere minnet duyguları ifade edildi. Hayatta olan gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunularak, “Birliğimiz daim olsun” mesajı verildi.