SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği

İSTANBUL - SEKA Investment, StoneX ile kurduğu stratejik işbirliğiyle karbon piyasalarında finansal risk yönetimini Türk şirketleri için erişilebilir hale getirecek.

SEKA Investment Yönetici Ortağı ve DEİK Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Avukat Serhat Kısakürek'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, StoneX Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) ve Küresel Karbon Piyasaları Başkanı Alfredo Nicastro'nun katılımıyla işbirliğine imza atıldı.

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve emisyon ticareti sürecinde karbonu uyumdan öte, finansal bir yönetim alanı olarak ele alan işbirliği, Türk şirketlerinin karbonla ilgili yükümlülüklerini yapılandırılmış finansal yaklaşımla yönetmelerini ve karbonu daha geniş finansal ve risk yönetimi stratejilerine entegre etmelerini amaçlıyor.

SEKA Investment, maden, yenilenebilir enerji ve inşaat sektörlerinde Türk şirketlerinin başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardaki yatırımlarına katkı sağlayarak, toplam 1,5 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım hacminin gerçekleştirilmesinde rol aldı.

SKDM kapsamındaki mali yükümlülükler 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girerken, Türkiye, bu mekanizmadan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) pilot uygulamasıyla, söz konusu gelişmeler ihracatçılar açısından küresel ticaretin dinamiklerini ve rekabet ortamını yeniden şekillendiriyor.

SEKA Investment, Nasdaq'da işlem gören ve Fortune 500 listesinde 42. sırada yer alan, ABD merkezli finansal hizmetler şirketi StoneX ile stratejik işbirliğine imza attı. İşbirliği, giderek daha fazla regülasyona tabi hale gelen bir ortamda Türk şirketlerinin karbon kaynaklı finansal risklerini ve uyum yükümlülüklerini yönetmelerini desteklemeyi hedefliyor.

İşbirliği kapsamında Türk şirketleri, bugüne kadar yerel piyasada sınırlı erişime sahip oldukları finansal araçlara ve piyasa altyapısına erişim imkanı elde ediyor. Bu çerçevede şirketler, hem SKDM hem de gönüllü karbon piyasaları için gerekli karbon varlıklarını StoneX'in küresel piyasa erişimi üzerinden temin edebiliyor.

İşbirliği, şirketlerin karbon maliyetlerini "hedge etme"lerine ve fiyat dalgalanmalarına karşı maruziyetlerini azaltmalarına olanak tanıyan risk yönetimi çözümleri sunuyor. Ayrıca, karbon piyasası regülasyonlarına uyum sürecini desteklemek üzere finansal ve stratejik danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

Gerçekleştirilen işbirliği finansal piyasalara erişimi, hukuki ve teknik destekle birleştiren entegre bir yapı olarak kurgulanıyor. SEKA ekosistemi içerisinde SEKA Law ve SEKA IP (Fikri Mülkiyet) hukuki altyapı ve fikri mülkiyet çözümlerini sunarken, SEKA'nın sürdürülebilirlik alanındaki iştiraki Ecologica teknik danışmanlık hizmetlerini sağlıyor.

SEKA'nın İstanbul, Londra, Dubai ve Tiran ofisleri arasındaki koordinasyon ile StoneX'in küresel piyasa altyapısına erişimi sayesinde işbirliği, Türk şirketlerine karbon piyasalarına katılımın finansal, hukuki ve teknik boyutlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

SEKA Investment ile StoneX arasındaki işbirliği, Türk iş dünyasının küresel karbon piyasalarına entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve ihracatçıların finansal risklerini etkin biçimde yönetmelerini sağlamayı hedefliyor.

- "Toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım hacmi geliştirdik"

SEKA Investment Yönetici Ortağı Serhat Kısakürek, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, SEKA Investment'ın, maden, yenilenebilir enerji ve inşaat sektörlerinde Türk şirketlerinin başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardaki yatırımlarına katkı sağlayarak, toplam 1,5 milyar dolar büyüklüğünde yatırım hacminin gerçekleştirilmesinde rol aldığını belirtti.

Türkiye'nin İklim Kanunu'nu nihai hale getirme süreci ve COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının, Türkiye'yi iklim diplomasisi ve yeşil finans tartışmalarının merkezine taşıdığını vurgulayan Kısakürek, bu konumlanmayı desteklemek için şirketlerin etkin finansal risk yönetimi araçlarına erişiminin büyük önem taşıdığını aktararak,, sözlerine şöyle devam etti:

"StoneX ile kurduğumuz işbirliği, Türk şirketlerine yönelik pratik piyasa çözümleriyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeyi hedefleyen uzun vadeli bir vizyonu yansıtıyor. SEKA ekosisteminin hukuk ve karbon piyasalarındaki uzmanlığını StoneX'in küresel piyasa erişimiyle birleştirerek, şirketlerin SKDM yükümlülüklerini yalnızca bir uyum gerekliliği olarak değil, doğru yönetildiğinde pazarda farklılaşmayı destekleyen bir fırsat olarak ele almalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

StoneX Küresel Karbon Piyasaları Başkanı Alfredo Nicastro da küresel karbon piyasalarının, gönüllü mekanizmalarla zorunlu uyum rejimleri arasında giderek artan bir yakınlaşmayla evrilmeye devam ettiğini vurguladı.

Üretim altyapısı ve Avrupa ile olan güçlü ticari entegrasyonu dolayısıyla Türkiye'nin bu dönüşümden doğrudan etkilendiğini aktaran Nicastro, şunları kaydetti:



"StoneX olarak, SEKA Investment'ın yerel ağı ve Ecologica'nın teknik uzmanlığını küresel piyasa erişimimizle birleştirmenin, şirketlerin karbon kaynaklı maruziyetlerini yönetmelerine ve fiyat dalgalanmalarını yapılandırılmış bir şekilde ele almalarına yönelik hukuki, teknik ve finansal risk yönetimi çözümlerinin sunulmasını destekleyeceğine inanıyoruz. Bu işbirliği, Türk şirketlerinin uluslararası karbon piyasası çözümlerine erişimini ve rekabet güçlerini korumalarını desteklemek üzere tasarlandı."

