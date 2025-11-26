Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

ANTALYA - Serik Devlet Hastanesinin acil servis biriminde tatbikat gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, acil servis müşahede odasında bebeği rahatsızlanan bir annenin durumu, 40 kişinin karıştığı bir trafik kazası ihbarı ve doğum yapmak üzere olan bir kadının özel araçla hastaneye getirilmesi canlandırıldı.

Sağlık ekiplerinin ihbar üzerine hazırlık süreci, ambulanslarla hastaneye getirilen yaralılara yapılan müdahaleler, yaralı yakınlarının sağlık personeli ile tartışması ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi tatbikat kapsamında uygulamalı olarak gösterildi.

Başhekim Serkan Kurt, gazetecilere yaptığı konuşmada, bu tür tatbikatların hem çalışanlar hem de idareciler için son derece verimli geçtiğini söyledi.

Yakın zamanda hastaneye gelen toplu zehirlenme vakasında personelin ne kadar donanımlı olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Kurt, "Bu nedenle yılda birkaç defa bu tür uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hem kendimizi hem de personelimizi geliştirerek halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

