Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığına seçilen Mevlüt Akıllı görevine başladı

ANTALYA - Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mevlüt Akıllı, mazbatasını aldı.



Odanın 7. Genel Kurulunda güven tazeleyen Akıllı, yönetim kurulu üyeleri ile Serik Adliyesine gelerek, İlçe Seçim Müdürü Ayşegül Tülüce’den mazbatasını teslim aldı.

Akıllı, esnafın yeniden görev verdiğini belirterek, her esnaf için omuz omuza çalışacaklarını söyledi.



Esnafın meslek ve hakları, kazançları ve çocuklarının gelecekleri ile ilgili yapılması gerekenler için yeni seçilen esnaf, ulaştırma, kooperatif başkanları ve belediye ile hep birlikte güçlü şekilde çalışacaklarını vurgulayan Akıllı, "Çok mutluyum, bu üçüncü dönemim. Esnafımız bizi farklılıklarla seçti. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.