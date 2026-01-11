Serik'te esnaf odası başkanlığına İdris Barut seçildi

ANTALYA - Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına İdris Barut seçildi.

Düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Umut Güzel, Veli Karasu ve İdris Barut başkanlık için yarıştı.

Yapılan seçimlerde Güzel 1052, diğer aday Veli Karasu 409 oy alırken, İdris Barut 1556 oy alarak başkanlığa seçildi.

Barut, seçimin ardından yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca gittikleri her yerde çok güzel karşılandığını belirterek, "Serik ilçemize ve odamıza hizmet için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Bizlere bu görevi layık gören esnafımıza layık olmaya çalışacağız" dedi.

