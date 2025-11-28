İlginizi Çekebilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti
Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak
Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın
Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika
Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri
Makyol İnşaat Romanya'daki otoyol projesini 5 ay erken tamamladı
Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor
Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Mersin'de "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Serik

Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mehmet Uçar'ın kullandığı 07 YRU 04 plakalı otomobil ile Hüseyin Tırnaksız idaresindeki 07 BGU 326 motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Tırnaksız ile yolcu olarak bulunan Fatih Emre Karcı yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yurt Dünya 28.11.2025 12:20:27 0
Anahtar Kelimeler: serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti

2

Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

3

Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın

4

Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika

5

Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri

6

Makyol İnşaat Romanya'daki otoyol projesini 5 ay erken tamamladı

7

Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

8

Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı

9

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi

10

Mersin'de "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı