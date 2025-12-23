Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sırasında iş yerini boşaltmayan işletme sahipleri ile polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Bazı kişilerin iş yerini ateşe verdiği olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma yapıldı.

Bu kapsamda alınan yıkım kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, su altı ekipleri ile Devlet Su İşleri, zabıta ve itfaiye görevlileri sabahın erken saatlerinde adaya gitti.

Ekipler, boşaltma kararının bildirilmesine rağmen iş yerini boşaltmayanlar için anons yaptı.

Bu sırada yıkım çalışmalarını önlemek için 2 kişi kendilerine bıçakla zarar verdi, bazı kişiler de ekiplere tepki gösterdi.

Kendilerine zarar veren 2 kişinin yanı sıra ekiplere mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Bazı işletme sahiplerinin iş yerini ateşe vermesi üzerine çıkan yangına, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

TOMA eşliğinde adadan sivillerin ve kaçak yapıların sahiplerinin çıkarılmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma başlatılmış, kaçak yapıların sahiplerine bugüne kadar işletmelerini boşaltmaları için süre verilmişti.



