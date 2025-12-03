Seyhan ilçesinde "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, "Özel Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

Seyhan Kaymakamlığınca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mehmet Kamuran Tekin Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Halk oyunları ve davul gösterisinin yapıldığı şenlikte engelli bireyler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları ürünleri sergilendi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, etkinlikte, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci'nin de katıldığı şenlikte, lise öğrencileri müzik dinletisi sundu.



